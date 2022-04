El Ministerio Público encontró un depósito de S/ 100,000 en la cuenta de Alcides Villafuerte Vizcarra, en el Banco de Crédito del Perú, uno de los ex funcionarios de Provías sindicado por la lobista Karelim López de haber beneficiado al Consorcio Puente Tarata III.

La licitación comprometía una inversión en más de S/ 232 millones para la construcción de una obra vial sobre el río Huallaga, en la región San Martín.

Alcides Villafuerte Vizcarra era el encargado de la gerencia de obras en Provías y, según las investigaciones de la Fiscalía, fue quien habría ordenado ampliar la fecha de presentación de propuestas para favorecer al Consorcio Puente Tarata III.

Según el colaborador eficaz de la Fiscalía, identificado con clave CE-01-5D-2FPCEDCF-2022, los dueños del consorcio ofrecieron a cambio de ese trámite irregular el pago de una coima del 0.5% del monto total de la obra, es decir, un soborno de más de un millón de soles.

Cuando la Fiscalía allanó la casa de Alcides Villafuerte Vizcarra encontró entre sus pertenencias un voucher del 21 de diciembre del 2021 que consignaba un depósito de S/ 100,000, los mismos que fueron retirados inmediatamente a través de una transferencia bancaria.

Para la Fiscalía, el ex funcionario de Provías no tendría cómo justificar el ingreso de esa cantidad de dinero a su cuenta, puesto que, en aquellos meses, él no percibía sueldo alguno. Y es que, cuando explotó el caso de la irregular licitación hoy investigada en los tribunales, coincidentemente Alcides Villafuerte Vizcarra pidió a Provías tres meses de licencia sin goce de haber.

Y hay un dato más: 35 días después de que el Consorcio Tarata III lograra la obra de más de S/ 232 millones, este ingeniero de profesión fue ascendido a asesor de la Dirección Ejecutiva de Provías y pasó de ganar S/ 7,000 a S/ 14,000. Su nombramiento, según Karelim López, se dio por propuesta y presión del empresario Zamir Villaverde García y de Gian Marco Castillo Vásquez, sobrino del jefe de Estado.

Alcides Villafuerte Vizcarra, por quien se ofrecía una recompensa de S/ 30,000, se entregó a las autoridades en la ciudad de Cusco. A él también se le encontró una agenda con una anotación que decía: “existe presión del Presidente/ministro”. La Fiscalía ha pedido para él comparecencia restringida.