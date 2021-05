Carlos Neuhaus, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, consideró que la candidata Keiko Fujimori está arrepentida de los errores políticos que ha cometido.

“Cuando conversé con ella, mirándola a los ojos, comprobé en un 99.99% de que así es. Ella está pesarosa (que siente un pesar o pena por un mal que ha hecho o ha recibido)”, dijo en diálogo con Canal 7.

Asimismo, dijo que la candidata lleva dos mochilas, “una es su padre y su pasado, donde ella no participó para nada. Era muy joven”.

“Y la otra es la actitud no colaborativa que tuvieron en el último Congreso que se eligió en 2016. Perdió 44,000 votos y, bueno, no rompió las calles ni nada, pero no procedió como debió ser”, apuntó.

Ahora -dijo- Fujimori tiene el reto de desagraviar a su familia, y en tal sentido, dejarle un legado a sus hijas para que se sientan orgullosas de su madre.

“No es poca cosa. Para que la arranchen de sus hijas y de su marido, insisto, no es poca cosa”, comentó.

De otro lado, el exhombre fuerte en la gestión de los Juegos Panamericanos Lima 2019, resaltó la capacidad técnica y cualidad profesional de Luis Carranza “a quien conozco desde que se inició en la cartera de Economía. Lucho ha sido el ministro más exitoso que logró reducir el nivel de pobreza y con el que Perú creció de una manera más importante en su historia”.

Reveló que ha sido convocado por Fuerza Popular para que busque los sistemas más modernos para contratar de la manera más eficiente, más transparente y que las obras no se paren.

“Eso lo logramos en los Juegos Panamericanos donde las obras no se detuvieron. El costo fue bastante menor al que nos habían presupuestado. Creo que el plan maestro daba S/ 5,000 millones sin IGV. Y lo bajaron a S/ 4,300 millones con IGV. Pero lo hicimos por S/ 3,800 millones con IGV y devolvimos al Tesoro Público S/ 400 millones que sirvieron para hacer las pistas en Villa María del Triunfo y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones pudo hacer otras obras con el dinero que devolvimos”, recordó.