El ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, aseguró que no entendería una posible interpelación en su contra por la designación de Vicente Zeballos como representante permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando -desde su punto de vista- lo que se ha hecho es “cumplir con la Constitución”.

En RPP Noticias, señaló que ya tomó conocimiento de la posibilidad de ser citado al Parlamento Nacional por la designación del ex primer ministro, aunque reiteró su disposición a concurrir.

“En esa condición, si me convocan nuevamente al Congreso estaré allí presente, pero yo he manifestado anteriormente que no entendería una convocatoria a una interpelación cuando lo que he hecho es cumplir con la Constitución y las normas”, expresó.

El canciller reiteró que la Ley del Servicio Diplomático incluye la potestad presidencial de designar embajadores hasta en un 20% del número total de misiones diplomáticas y representaciones del Perú en el exterior.

“No se trata de un caso inédito. El presidente de la República [Martín Vizcarra] por primera vez está utilizando esta prerrogativa. Todos los anteriores gobiernos han designado a los largo de los últimos años, específicamente en la OEA”, manifestó.

“La ley establece desde hace unos años algunas condiciones para que personas que no sean del servicio diplomático puedan ocupar esos cargos. El señor Zeballos cumple esos requisitos establecidos para ocupar un cargo de esa naturaleza”, añadió.

En ese sentido, López Chávarri recordó que entre 6 y 7 países de la región, y un 40% del Caribe, vienen designando a personajes que no pertenecen al servicio diplomático en el cargo de representantes permanentes de la OEA.

Finalmente, el titular de Torre Tagle remarcó que la designación de Vicente Zeballos “de ninguna manera” va a tener incidencia alguna en el proceso electoral que se desarrollará en el Perú el próximo año.

“Quisiera descartar completamente cualquier suposición de que la OEA, la Cancillería o el Gobierno del Perú se van a prestar a un nombramiento de esta naturaleza para afectar el proceso de elecciones generales en el Perú”, sentenció.

Como se recuerda, la bancada de Acción Popular promoverá una moción de interpelación contra el canciller Mario López Chávarri por el nombramiento de Vicente Zeballos como representante permanente del Perú ante la OEA.

Así lo anunció el vocero alterno del partido de la lampa, Ricardo Burga, quien aseguró que la decisión fue adoptada por su grupo político el pasado fin de semana y ahora se buscará que la medida sea multipartidaria.