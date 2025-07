El canciller Elmer Schialer aseguró este martes que el Perú no tiene intención de romper relaciones diplomáticas con Bolivia, pese a las tensiones generadas luego de que la presidenta Dina Boluarte se refiriera a ese país como un “Estado fallido” durante su mensaje a la Nación desde el Congreso. Según el ministro, se trató de una “mala interpretación” del discurso presidencial.

“ Yo creo que sí (hubo malinterpretación) . Yo he conversado... con la encargada de negocios de Bolivia que mañana yo la voy a recibir. Es para aclarar que esto no es en realidad que estamos rompiendo ningún hermanamiento con Bolivia, todo lo contrario”, declaró Schialer a RPP tras participar en la Gran Parada Militar.

En ese sentido, anunció que el gobierno peruano enviará una delegación de alto nivel a los actos por el bicentenario de la independencia boliviana, programados para el 6 de agosto. “La señora presidenta ha dispuesto que una delegación importante se haga presente”, señaló.

Schialer enfatizó que “ha sido una mala interpretación” y que la presidenta no solo hizo referencia a Bolivia, sino también a la situación en Venezuela y Cuba. “Menciona, por ejemplo, fortalezas económicas del Perú y las compara con algunos otros países de la región. Luego se refiere a las situaciones tan difíciles, económicas y sociales, que se viven en estos tres países, donde hay colas y escasez en algunos de ellos”, indicó.

El vicecanciller boliviano, Elmer Catarina, calificó de inadmisibles las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte y anunció medidas diplomáticas. Foto: @Elmer_Catarina/ X.

Schialer también remarcó que no corresponde ninguna autocrítica del Ejecutivo por lo dicho. “Yo le voy a ser honesto. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. No hay mea culpa que haya que hacer ahí , la presidenta lo que dijo es lo que yo estoy señalando y la verdad es que nosotros tenemos que analizar cuál ha sido el contexto objetivo que se viven en esos países también”, expresó.

Durante su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte afirmó que, al asumir el mando, evitó que el Perú se convirtiera en un “Estado fallido”. Como contraste, señaló a Bolivia, Cuba y Venezuela como ejemplos de países que sí habrían caído en esa condición.

Las declaraciones generaron una inmediata y dura respuesta del gobierno de Bolivia, que a través de su Cancillería expresó su “enérgico rechazo” a lo dicho por la mandataria peruana. “En los 204 aniversario de la independencia de Perú, lamentablemente hubo una declaración emitida por la presidenta Dina Boluarte sobre Bolivia y nosotros rechazamos dichas declaraciones porque para nosotros son inadmisibles”, manifestó el vicecanciller boliviano, Elmer Catarina.