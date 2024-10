A través de una Resolución Legislativa, el Gobierno planteó el ingreso de militares estadounidenses a territorio peruano durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC 2024, que se desarrollará entre Lima, Pisco y Chiclayo los días 14, 15 y 16 de noviembre.

En el documento se precisa que esta acción sería financiada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

“Se autoriza el ingreso al territorio de la República de personal militar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, con armas de guerra, del 4 al 24 de noviembre de 2024, para realizar actividades de apoyo antes, durante y después del desarrollo del “Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC 2024″, en el marco del Decreto Supremo N° 042-2022-RE, modificado por el Decreto Supremo N° 058-2022-RE”, se detalla en el documento.

Al respecto, el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, cuestionó esta medida al considerar que esto es un reflejo de una gestión que no tiene rumbo.

En diálogo con radio Exitosa, Canelo remarcó que el pedido de la presencia de una fuerza de seguridad externa es inadmisible y que solo evidencia la incapacidad que tiene el gobierno de Dina Boluarte en materia de lucha contra la delincuencia.

“No puede ser que un país soberano acuda a la necesidad de que vengan fuerzas de otro país a dar la seguridad interna. Y no interesa si es de Estados Unidos, Rusia, China o quien fuere, porque no es admisible”, apuntó.

A su juicio, está claro que no hay decisiones acertadas para enfrentar esta problemática. En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo no solo está lleno de, según dijo, “incompetentes”, sino que no hay personas idóneas que quieran participar en la lucha contra las organizaciones criminales.

“Tenemos un Gobierno sin rumbo, sobre todo, en materia de seguridad ciudadana. No hay un plan, no hay una decisión acertada en esta materia, simplemente no han programado qué hacer. El Gobierno se ha llenado de gente incompetente en esta materia y lo que es peor, la gente competente no quiere participar en las instituciones. (...) y esta presencia militar, de la potencia que fuere, ratifica justamente esa grave incapacidad”, enfatizó.

El antecedente de Chile

En otro momento, Canelo recordó que existe un antecedente en la región sobre la suspensión de la cumbre APEC por factores internos del país que la albergaba.

En octubre del 2019 se realizaron una serie de protestas multitudinarias en Chile por el aumento del pasaje de un medio de transporte justo en los mismos días que se realizaba APEC. Ante esta situación, el entonces presidente, Sebastián Piñera, ordenó suspender el evento internacional.

“En Chile, cuando se dieron las protestas ciudadanas a raíz del incremento de los 30 centavos, también iba a haber una APEC. Piñeira tuvo, por lo menos la inteligencia de decir ‘esto no puede ser’, mejor no hay APEC y suspendió la APEC en Chile”, puntualizó.

El último lunes, diversos gremios de transportistas anunciaron la convocatoria a un paro nacional para los días 13, 14 y 15 de noviembre en protesta contra el Gobierno por la inseguridad ciudadana. Precisamente, en dichas fechas se realizará en el país el foro APEC.