El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, presentó una caída en su popularidad de 10 puntos porcentuales, al pasar de 50% a 40% según la última encuesta de Datum.

El burgomaestre presenta una mayor aprobación en el segmento A/B con 43% así como en el segmento C con similar cifra. Mientras que su desaprobación es mayor en el segmento D con 57% y en el E con 63 %.

El 30% de ciudadanos que manifestó aprobar su desempeño dijo que es por las obras que está haciendo y proyectos de inversión, mientras que el 22% indicó que lo aprueba porque ordenó las calles y reubicó el comercio.

En esa línea, un 12% dijo que está ordenando el centro de Lima y un 10% dijo que está cumpliendo lo que prometió y un 6% señaló que está haciendo una buena gestión.





¿Cuáles son las principales razones de su desaprobación?

El 22% dijo que no está satisfechos con el trabajo de López Aliaga porque no hace nada y no hay obras así como que no cumple sus promesas de campaña.

En tanto, el 11% indicó que está haciendo una mala gestión y el 6% expresó que es corrupto y no le gusta su personalidad.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí.