El exsceretario de Pedro Castillo, Bruno Pacheco, dijo que está dispuesta a colaborar con la justicia, pese a que aún sigue prófugo de la justicia.

“Esto es algo insólito, solo concebible por la politización de la justicia. Me acusan de delitos que no he cometido. Estoy dispuesto a colaborar con una justicia justa y dentro del Estado de Derecho . Voy a defenderme y nunca me someteré a una campaña políticamente dirigida”, escribió en twitter.

Pacheco es investigado junto a los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, y otras personas, en el marco del caso Puente Tarata por presuntas irregularidades en Provías Descentralizado, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), debido a la adjudicación de la obra “Construcción del Puente Vehicular Tarata sobre el Río Huallaga, provincia de Mariscal Cáceres” a un consorcio relacionado a Karelim López, colaboradora eficaz de la fiscalía.

Actualmente, tanto Pacheco como los sobrinos de Castillo permanecen en la clandestinidad, pese a que sobre ellos pesa una orden de prisión preventiva y el Ministerio del Interior ha dispuesto una recompensa para quien informen sobre su procedencia.

El pasado 4 de mayo, el magistrado Bonifacio Meneses Gonzales anunció que próximamente resolvería el pedido de apelación de los investigados para que se levante la medida de prisión preventiva.

De otro lado, el fiscal superior Juan Manuel Fernández dijo que consideran que el plazo de privación de libertad para las personas referidas debería ser 24 meses.