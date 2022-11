La presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, indicó que en el Ejecutivo no existe la intención de pedir una cuestión de confianza en torno al proyecto de presupuesto 2023.

“No existe la intención de pedir una segunda cuestión de confianza (por el proyecto del presupuesto)”, anotó.

No obstante, luego indicó que: “ojo el hecho de que una exprese firmeza no quiere decir soberbia, pero el hecho de que uno vaya a tender puentes de diálogo no quiere decir que no vayamos a tomar decisiones”, expresó.

En esa línea, apeló a que los parlamentarios puedan reflexionar. “Estoy segura qué habrá un sector grueso del Congreso que va a poder recapacitar porque quizá no tengan este información de primera mano”, expresó en TVPerú.

Añadió que la preocupación que comparten todos es el gabinete es que en el Congreso hayan decidido tomar como fuente de financiamiento los fondos de contingencia. “Es decir que si el próximo año tenemos un terremoto o una Nueva ola de covid no tendríamos de dónde sacar el dinero.”, apuntó.

Se denegó la confianza

La presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez sostuvo que para el Ejecutivo el Congreso sí denegó la confianza al Gabinete Aníbal Torres.

“Correcto (para el gobierno hubo la primera denegación de la cuestión de confianza)”, subrayó tras indicar que así consta en el acta del Consejo de Ministros.

Chávez Chino señaló que van a acudir al Parlamento a plantear el diálogo y el consenso. En ese sentido, se mostró de acuerdo en que la actual conformación del Congreso termine con su periodo en el 2026, tal y como el presidente Pedro Castillo.

“No tenemos la intención de una segunda cuestión de confianza para cerrar el Parlamento. Estamos yendo para tender puentes de diálogo”, manifestó en diálogo con TV Perú.

“(¿Está de acuerdo con que el Congreso cumpla con su periodo hasta el 2026) Por supuesto, es que los ciudadanos han elegido un Gobierno que esté hasta 2026 y a los parlamentarios que estén hasta el 2026?”, agregó.

Asimismo, la primera ministra hizo un llamado a los congresistas a que pongan por delante los intereses del país y dejen de lados los de sus partidos políticos. Por tal, reveló que los convocará a reuniones de diálogo con el Ejecutivo, tras indicar que mañana se acercará a sus respectivas bancadas.

“Exhorto, llamo, solicito a los señores parlamentarios que puedan colocar por sobre los intereses de los partidos políticos, los intereses de la nación. Voy a ir personalmente a convocarlos (a reuniones) porque si no vamos a tender puentes de diálogo, vamos a meternos todos a un hoyo”, sostuvo.

La también congresista manifestó que ya ha dialogado con legisladores de Acción Popular, quienes le han manifestado que “les han llamado la atención desde arriba”. También dijo que ha dialogado con sus pares de Avanza País. así como de APP.

Defiende a Torres

Respecto a la contratación del exjefe del gabinete Aníbal Torres como asesor de su despacho, Betssy Chávez aseguró que su contratación se debe a su conocimiento en la administración pública.

“Yo lo nombré inmediatamente como asesor al señor Aníbal Torres. Es un maestro, una persona que respeto, una persona que conoce la administración pública y está presto a servir al país. Va a seguir trabajando conmigo de la mano”, expresó.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente del Congreso, José Williams, aseguró que el acuerdo de la Mesa Directiva sobre la cuestión de confianza presentada por el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, ha sido rechazarla de plano. (Fuente: Congreso TV)