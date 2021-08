El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, renunció al cargo luego de que fuera cuestionado por la difusión de una serie de declaraciones, hechas antes de que asumiera el puesto, en los que responsabiliza a la Marina del inicio del terrorismo y al servicio de inteligencia de Estados Unidos del surgimiento de Sendero Luminoso.

La confirmación de la renuncia del canciller llega luego que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, adelantará por twitter que iban a concretar cambios, sin dar mayores detalles.

“Tendremos los cambios para la marcha del país”, señaló el primer ministro este mediodía.

Guido Bellido dijo que habrá cambios a través de Twitter.

Esta mañana, mientras se llevaban a cabo manifestaciones contra Héctor Béjar, ocurrió una reunión en Palacio de Gobierno en la que participó el ministro de Defensa, Walter Ayala, representantes de las Fuerzas Armadas y el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros.

A su salida de Palacio de Gobierno, el diplomático se excusó de dar detalle sobre el encuentro que tuvo con el mandatario. Explicó que no se abordó ningún tema importante sobre la actual coyuntura política.

“Lo único que quiero señalar es que no he venido por una cuestión importante y evidentemente un ofrecimiento para asumir como canciller sería extraordinariamente importante y no es así”, dijo.

-Héctor Béjar y sus declaraciones-

El pasado domingo, el programa Panorama difundió declaraciones de Héctor Béjar que datan de febrero de este año en las que se le oye decir: “El terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente; han sido entrenados para eso por la CIA”.

Luego de la difusión de estas palabras, la Marina de Guerra del Perú manifestó su rechazo y precisó que se trata de una afirmación falsa que atenta contra el honor de quienes formaron parte de esta institución y lucharon contra el terrorismo.

“La Marina de Guerra del Perú rechaza la afirmación antes referida, carente absolutamente de veracidad, la misma que constituye una afrenta contra los hombres y mujeres que lucharon y continúan luchando contra la delincuencia terrorista, contra las viuda, huérfanas y deudos víctimas de esa execrable acción”, se lee en el pronunciamiento.

(Foto: La Marina)

En esa línea, la Asociación Civil Transparencia indicó que no se puede poner en tela de juicio cómo fue el inicio de las acciones terroristas, pues ese asunto ya ha sido establecido por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), la cual señala en sus conclusiones que el responsable del inicio del conflicto fue Sendero Luminoso.

Como señalan las conclusiones 12, 20 y 21 del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la violencia terrorista de la década de los 80 la inició Sendero Luminoso. Transparencia considera inaceptable poner en cuestión esta verdad histórica. pic.twitter.com/PQmWgKepOM — Transparencia Perú (@ACTransparencia) August 16, 2021

“Como señalan las conclusiones 12, 20 y 21 del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la violencia terrorista de la década de los 80 la inició Sendero Luminoso. Transparencia considera inaceptable poner en cuestión esta verdad histórica”, se lee en su mensaje.

En respuesta, la Cancillería emitió un comunicado este lunes explicando que las declaraciones de Héctor Béjar están siendo “manipuladas, editadas, recortadas y sacadas de contexto” para confundir a la opinión pública y “obtener la censura del ministro de Relaciones Exteriores”.