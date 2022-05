La bancada de Avanza País evaluará próximamente si apoyará o no la posible censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, según afirmó este jueves 26 la legisladora Norma Yarrow.

En declaraciones a los periodistas, refirió que dicho grupo parlamentario tomará una decisión sobre la situación de Torres Vásquez, la que consideró que será “correcta y que el país quiere escuchar”.

“Se está viendo el tema de la censura, todos estamos evaluando. La bancada siempre trabaja coordinadamente y se reunirá y tomará una decisión, la que es correcta y que el país quiere escuchar”, expresó.

Yarrow también remarcó que Aníbal Torres “debería dar un paso al costado”, a fin de permitir que el presidente de la República, Pedro Castillo, renueve su equipo ministerial y designe uno “de consenso”.

“El señor Torres la verdad yo creo que él ya terminó su tiempo, debería dar un paso al costado, renovar un gabinete, que sea de consenso y hasta ahora lamentablemente no lo encontramos”, subrayó.

Finalmente, la parlamentaria dijo esperar que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) no se convierta en una cuota de poder y que el nuevo titular del sector, que reemplazará a la censurada Betssy Chávez, tenga la idoneidad del caso.

“Esperamos que en Trabajo no sea una cuota de poder. Betssy Chávez va a tener que regresar al Pleno y esperamos que no pongan a una persona que no tenga la idoneidad para el cargo. Ya hay un proyecto de ley que se aprobó, esperemos que cumplan, sobre todo que no tengan denuncias, que es una cosa importante”, sentenció.

Declaraciones de la congresista Norma Yarrow sobre la posible censura del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres. (Video: Canal N)

Como se recuerda, el Congreso de la República aprobó este jueves la moción de censura promovida contra la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez. De este modo, la también congresista tendrá que dejar el cargo.

Por 71 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al documento presentado por la bancada de Fuerza Popular.

Votaron en bloque a favor Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. En mayoría a favor, se pronunciaron Perú Libre, Acción Popular, Somos Perú y Alianza Para el Progreso. Las bancadas que se opusieron fueron Perú Democrático, Juntos por el Perú y algunos legisladores no agrupados que votaron en contra y en abstención.