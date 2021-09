La bancada de Alianza para el Progreso (APP) exigió la Gobierno que defina una postura que le dé estabilidad al país. Explicaron que los mensajes que dio el presidente Pedro Castillo durante su última gira internacional no se condicen con lo manifestado esta mañana por el titular del Gabinete, Guido Bellido, quien amenazó con nacionalizar el gas de Camisea.

En sus redes sociales señalaron que, desde el Parlamento, exigirán que se den explicaciones por estas posiciones contradictorias.

“En la ONU, el presidente Pedro Castillo convocó a la inversión privada en el Perú anunciando que no habrá estatizaciones ni expropiaciones. Hoy el premier Bellido anuncia todo lo contrario y amenaza con expropiación y nacionalización a los inversionistas de Camisea”, se lee en el escrito.

“Exigimos al Gobierno que se defina y tome las decisiones que deba asumir con su Gabinete para darle estabilidad a nuestro país. APP desde el Congreso exigirá las explicaciones correspondientes. Presidente Castillo, decida Ya”, agrega el mensaje.

El pronunciamiento se produce luego de que Bellido Ugarte advirtiera a la empresa explotadora del gas de Camisea que si no aceptan la renegociación del reparto de utilidades, optarán por la nacionalización.

“Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, señaló a través de una publicación en Twitter.

Esta posición es contraria a lo señalado por el mandatario Pedro Castillo y al titular de la cartera de Economía y Finanzas, Pedro Francke.

“No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú”, manifestó el jefe de Estado ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde Washington.

Además, en diálogo con Canal N, Francke subrayó que la administración de Castillo Terrones. “No vamos a expropiar el gas de Camisea. Las empresas privadas seguirán explotándolo. Nosotros queremos asegurar que sirva para que los peruanos tengan un gas más barato en su casa”, manifestó el ministro de Economía en agosto pasado.