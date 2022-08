El premier Aníbal Torres instó ayer al Parlamento a que lo censuren, en caso consideren que su presencia en el Gobierno “es perjudicial”; ello, en el marco de la citación que se le hizo para que explique ante el pleno expresiones que tuvo en la víspera.

“Nos tenemos que poner de acuerdo para gobernar el país (…). Si ustedes consideran que mi persona es perjudicial, tienen la facultad de censurarme y eso lo deben de hacer de inmediato, y por supuesto que están en sus plenas facultades”, expresó en su discurso final.

Ante este emplazamiento, el ministro de Justicia, Félix Chero, quien fue parte de la comitiva que acompañó a Torres, dijo que el primer ministro solo mencionó una potestad que tiene el Congreso.

En tanto, el parlamentario Diego Bazán, de Avanza País, sostuvo que al Legislativo “no le debe temblar la mano en quemar una bala de plata”.

“Tiene que venir la censura para Aníbal Torres, si se presenta cuestión de confianza, debemos tener la valentía de votar. No nos aferremos al cargo, pensemos primero en el Perú”, remarcó.

Libertad de prensa

En un primer momento de su presentación, el alto funcionario del gobierno de Pedro Castillo destacó que en el país existe una excesiva libertad de prensa.

“Podría dar lectura de otras declaraciones y ustedes saben lo que han declarado, pero saben que no han declarado la verdad, no les increpo. No estamos haciendo ninguna medida contra la prensa, hay excesiva libertad de prensa, incluso para injuriar, difamar, calumniar. Hay una excesiva libertad de prensa en el Perú”, afirmó Torres, quien se defendió usando declaraciones de archivo de sus opositores.

En otro momento, reiteró que “en todo lugar piden que se cierre el Congreso”; sin embargo, dijo que él no lo solicita porque es un demócrata.

Respaldo

Félix Chero excusó a Torres, reiterando que los pronunciamientos se enmarcan en un contexto de democracia. “Decimos cosas en el fragor de la discusión, y eso es democracia”, manifestó.

A su vez, el titular de la cartera de Trabajo, Alejandro Salas, invocó al diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo. “Pongámonos de acuerdo para poder trabajar una agenda en común”.

EN CORTO

Posponen. Pese a que estaba en la agenda, no se debatió la admisión de la moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, quien es sindicado de presuntamente integrar una organización criminal. Se suspendió el pleno.