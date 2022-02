El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que no se podrá probar que Pedro Castillo haya recibido algún dinero de procedencia ilícita o por algún acto de corrupción, al ser consultado sobre las declaraciones que brindó Karelim López ante la fiscalía de lavado de activos.

“[¿Pone las manos al fuego por Pedro Castillo?] Lo que puedo decir es que Pedro Castillo no es el ladrón de aquello ladrones que lo quieren comprometer en actos de corrupción. No han probado ni van a poder probar que Pedro Castillo haya recibido un solo sol de la corrupción porque no hay eso”, dijo en declaraciones a la prensa.

Aníbal Torres, quien participó esta mañana en el lanzamiento de un observatorio nacional de descentralización entre el Gobierno y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), dijo que el abogado de Karelim López, César Nakazaki, ha dicho que las declaraciones de su defendida no se corresponden con lo que se difundió en los últimos días.

“Como dijo el Dr. Nakazaki, los titulares de los medios no corresponden a lo que ha declarado la señora [...] No ha presentado ninguna prueba sobre el presidente”, resaltó.

El primer ministro también fue consultado sobre la moción de vacancia que hoy comenzó a difundir Renovación Popular con la finalidad de obtener el respaldo de otras bancadas.

“Seguramente en el Congreso se habrá iniciado las firmas. Vamos a ver si se completan las firmas o no y ahí se verá cuál es el resultados”, aseveró.