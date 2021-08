La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, exhortó a que las instituciones competentes investiguen la denuncia que hizo esta mañana la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) contra el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, de quien dijo que recibió una agresión verbal.

“Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, rechazamos toda expresión que relativice, normalice o banalice la violencia sexual. En el caso de la denuncia realizada por la Congresista Patricia Chirinos hacemos un llamado a que las instituciones pertinentes investiguen con la celeridad debida”, escribió la ministra en redes sociales.

Horas antes, en una entrevista a RPP, la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, dijo que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

Anahí Durand se pronunció sobre la denuncia de Patricia Chirinos contra Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’. Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, aseguró.

Guido Bellido rechaza acusación

Esto ha sido rechazado por Guido Bellido, quien aseguró que se trata de una acusación falsa en su contra que busca afectar las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo.

“Suscita extrañeza y preocupación las declaraciones de una congresista en una radio local. Estos señalamientos, además de falsos, son dolosamente difamatorios hacia mi persona y no ayudan al clima de diálogo que desde la PCM queremos generar para trabajar en unidad”, señaló el primer ministro en redes sociales.