El procurador anticorrupción Amado Enco solicitó a la Fiscalía abrir una investigación preliminar por el presunto delito de peculado contra el exdirector general de Inteligencia del Ministerio del Interior, José Luis Gil Becerra, y los que resulten responsables, por presuntamente usar polícias a su cargo para fines personales.

La denuncia viene luego de que “Cuarto Poder” revelara que el personal de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) hacen de choferes de la esposa y de los hijos del exfuncionario.

En su defensa, Gil Becerra admitió que ordenó a los policías que cumplan las funciones de chofer porque tiene “el legítimo derecho de proteger” a su familia.

"Yo como director de la Digimin he dispuesto que la seguridad de mi esposa se lleve en un nivel más. No he usado vehículos (del Estado), he usado al personal. Insisto, es mi legítimo derecho de darle un mínimo de seguridad a mi esposa”, manifestó.

Gil Becerra renunció a su cargo el jueves pasado tras enterarse de esta denuncia en su contra. Esta fue aceptada de inmediato por el ministro del Interior, Carlos Morán.

La relación con Morán

Becerra fue nombrado -hace un año aproximadamente - por el ministro del Interior, Carlos Morán, como encargado de Digimin, un cargo de máxima confianza.

Dicha unidad se encarga de reportar directamente al titular de la cartera sobre el presente de distintos casos, como el de Los Cuellos Blancos y otras mafias.

El ministro Morán es amigo de años de Becerra. Ambos fueron partes del Grupo Especial de Inteligencia, unidad que capturó al terrorista Abimael Guzmán.

Carlos Morán, ministro del Interior.

Las razones de Enco

De acuerdo a la denuncia a la que Gestión tuvo acceso, el procurador Amado Enco advierte que “José Luis Gil Becerra abusando de su cargo público, habría hecho un uso indebido de los servidores públicos de Digemin, sub oficiales Julian Ramos Cáceres y Ramos Padilla a efectos de que hagan las veces de chofer de su esposa Doris Koo Urcia, de su menor hijo y de la empleada del hogar”.

Al dar un destino distinto a los agentes policiales para los que fueron contratados, se generó un perjuicio al Estado, afirma el letrado en su solicitud.

Enco también solicitó a la Fiscalía tomar las declaraciones de periodistas de “Cuarto Poder”, de los agentes Julian Ramos Cáceres y Ramos Padilla y de la esposa del exfuncionario del Ministerio del Interior.

Asimismo, el abogado del Estado pidió al Ministerio del Interior información para conocer si han abierto proceso administrativo disciplinario contra José Luis Gil Becerra luego de la emisión de la denuncia periodística.

Amado Enco, procurador anticorrupción.