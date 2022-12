Luego que fuera suspendida la reunión del pasado 14 de diciembre donde al Perú se le entregaría la presidencia pro témpore de la Cumbre de la Alianza del Pacífico, la canciller Ana Cecilia Gervasi Díaz informó que continúan las coordinadores con México para que nuestro país ejerza esta función a partir de enero del próximo año.

“La reunión de transferencia para la presidencia pro tempore que estaba prevista para el 14 de diciembre en Lima fue suspendida por los hechos que todos conocemos [golpe de Estado de Pedro Castillo], pero continuamos haciendo las coordinaciones con México para recibir esta presidencia que debemos ejercer a partir de enero”, refirió.

“La situación generada no debe afectar este proceso tan importante que está centrado, además, en aspectos comerciales y del que forma parte también el sector privado de los cuatro países. Así que nosotros esperamos que el proceso continúe. Como dije, la relación bilateral continúa simplemente a nivel de encargados de negocios”, agregó la diplomática.

El pasado 8 de diciembre, la presidenta Dina Boluarte dijo esperar que su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pueda visitar al Perú en el marco de la entrega de la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico.

En esa oportunidad, la jefa de Estado garantizó que esperan al mandatario de México con los brazos abiertos y que, si no se llega a concretar la visita, se estaría haciendo la entrega de la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico vía Zoom.

Fue el 30 de noviembre, que la Cancillería del Perú confirmó que el 14 de diciembre se iba a llevar a cabo la entrega de la presidencia pro témpore para el 2023 con la presencia de Andrés Manuel López Obrador en Lima, pero esta cita fue suspendida por el golpe de Estado de Pedro Castillo.

De concretarse la reunión de transferencia esta contaría con la presencia de otros presidentes de la región como Gabriel Boric de Chile y Gustavo Petro de Colombia.

Protestas

En otro momento, la canciller Gervasi Díaz lamentó la cifra de fallecidos durante las manifestaciones que superan las diez víctimas. Informó que se ha comunicado con embajadores de otros países que se han pronunciado sobre los asuntos internos del Perú.

“Lamentar el número de fallecidos hasta la fecha. Expresar nuestras condolencias a los deudos. Esta situación no debe continuar. Se requiere diálogo, pero también firmeza para hacer frente a acciones delincuenciales”, señaló.

“Cuando nosotros hemos llamado a los embajadores les hemos manifestado que sus pronunciamientos y comunicados no contribuyen a la pacificació0n del país en circunstancias tan compleja. No me voy a pronunciar sobre otros grupos”. añadió.

