El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, señaló que desde el Gobierno no existe una intención de cerrar al Congreso con el pedido de cuestión de confianza que anunció el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

El miembro del gabinete ministerial justificó el pedido del Ejecutivo alegando que en el Parlamento hay proyectos de ley remitidos por el Gobierno que aún no se ponen en agenda y no se debaten, pese a que en la Constitución indica que se le tiene que dar prioridad a esta iniciativas.

“Acá no hay un tema de cierre de Congreso, no hay una voluntad de cierre de Congreso. Acá hay una voluntad de que tenemos proyectos de ley que le tienen que dar resultados al país, a la ciudadanía y que no se están trabajando. Ahí la intención de que el Gobierno tenga resultados con estas políticas de gobierno que quiere plantear. Cuál es la situación si la Constitución te dice que los proyectos de ley que presente el Ejecutivo se les tiene que dar prioridad y no se les da”, puntualizó en Exitosa.

En ese sentido, Salas Zegarra sostuvo que el presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), debería acudir a Palacio de Gobierno a reunirse con el jefe de Estado, Pedro Castillo, para dialogar y lograr consensos

“Creo que, en aras de la gobernabilidad, del consenso, del diálogo, en estas circunstancias, sería importante que el presidente del Congreso devuelva la visita a Palacio de Gobierno y le diga qué está pasando y cómo vamos a trabajar juntos”, expresó.

En otro momento, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), dijo que con la visita de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) esperan que se pueda registrar que hay situaciones que afectan la gobernabilidad.

“Esperamos evidenciar todas estas situaciones que de una u otra manera afectan la gobernabilidad y el desarrollo del país con las acciones que quiere tomar el Poder Ejecutivo para beneficio del país, que lamentablemente no lo podemos hacer porque nos vemos enfrascados en una crisis política”, aseveró.