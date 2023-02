El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, negó haber intervenido en la contratación de Carola Gisella Rodríguez Bringas como asesora del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quien es su excuñada.

La Fiscal de la Nación abrió investigación preliminar contra Otárola y Alfonso Adrianzén, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, como presuntos autores del delito de colusión agravada.

“Aclaro de manera contundente que no he intervenido en esta designación. Hace varios años que no tengo contacto con la Dra. Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada. Prestaré toda mi colaboración para que el asunto”, expresó Otárola.

Por su parte, el Ministro de Trabajo señaló que no recibió ninguna indicación o recomendación del Premier para designarla. “A diferencia de otras oportunidades, en esta gestión no hay delincuentes”, apuntó.

LEA TAMBIÉN: La Fiscalía de la Nación presenta proyecto para realizar demandas de inconstitucionalidad