El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se refirió sobre la posible interpelación en su contra, impulsada por el congresista Edward Málaga. El premier afirmó que, de reunirse el total de firmas necesarias y confirmarse la moción de interpelación, estará presente en el Pleno del Congreso para responder al pliego.

“Yo soy un demócrata y respeto todas las iniciativas parlamentarias. Si es el caso, estaré en el Pleno atendiendo la interpelación. Una interpelación que cuando se me entregó pude contar aproximadamente 150 preguntas. Si le damos 2 minutos por respuesta, por lo menos estaremos 5 horas en el Congreso. Pero no importa si son 6 o 7, estaremos ahí” , manifestó en conferencia de prensa tras sesión del Consejo de Ministros.

Adrianzén expresó que, a lo largo de este tiempo, ha mantenido una política de puertas abiertas con todos los congresistas, por lo que le sorprende que no haya habido un diálogo previo antes de que se formulara la moción de interpelación.

“El que habla, y más allá de mi trayectoria profesional y el antecedente democrático que me precede, tengo una política de puertas abiertas. Nosotros recibimos constantemente a todos los congresistas. De hecho, al congresista que ha impulsado la interpelación (Edward Málaga) también lo hemos recibido”, sostuvo.

“No tengo inconveniente en hacerlo (ir al Pleno), pero si me preguntan qué hubiera preferido, diría que el congresista (Málaga) me envíe una comunicación o me visite y me pida explicaciones” , añadió.

En ese sentido, el premier dijo que “no es el único”, tras recodar que contra el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, también presentaron una moción de interpelación. Asimismo, mencionó que este viernes se debatirá una moción de censura en contra del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

“Desde el Gobierno somos conscientes de que estos son momentos en los que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, tendrá este tipo de dinámicas que se van a acelerar. No soy el único, ya sabemos que el viernes se debatirá una moción de censura contra el ministro del Interior y en la misma condición de interpelación tenemos al ministro de Trabajo. Ya hace más de un año vivimos estas experiencias que, yo creo, se van a acentuar ahora que estamos entrando a un proceso electoral”, sentenció.