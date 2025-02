El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que Juan José Santivañez continuará al frente del Ministerio del Interior. Esto en medio de una crisis por inseguridad ciudadana que vive el país.

“No (habrá cambios), no me parece a mí necesario, te lo digo sinceramente, es una labor del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, bueno, por lo demás y no quiero ser un eslogan, pero nos compromete a todos y en esta tarea el ministro Santiváñez está todos los días trabajando, Fernando, estamos y lo vemos en la prensa y él se encarga además de difundir cada uno de los operativos, pero este es un fenómeno", dijo en RPP.

Asimismo, Adrianzén destacó el trabajo del titular de la cartera del Interior, quien ha prometido brindar conferencias de prensa constantes para informar sobre los avances de los operativos contra la inseguridad.

Además, sostuvo que los líos políticos son normales cuando se dirige una cartera como tal, ya que -incluso- hasta él los tiene con diferentes poderes del Estado, pero que eso no distrae su trabajo principal.

“Juan José está 24 horas al día trabajando en la lucha contra la inseguridad ciudadana, estos enfrentamientos que hay son esos pleitos políticos, los tengo yo con los congresistas, con los poderes del Estado, con organismos constitucionalmente autónomos, no es nada que en política tenga que llamar la atención”, explicó.