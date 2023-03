A través de una Resolución Suprema del Ministerio de Cultura publicada este jueves en el boletín de normas legales, el gobierno aceptó la renuncia de Rocilda Nunta Guimaraes como titular del Viceministerio de Interculturalidad.

Rocilda Nunta, presentó este martes 14 de febrero, su renuncia al cargo por considerar que hubo una “no atención y no priorización”, de actividades referentes a su sector.

En su misiva dirigida a la titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Leslie Urteaga, sostuvo que siempre buscó trabajar desde su sector en beneficio de los pueblos indígenas y afroperuanos.

“Debo mencionar que la no atención y no priorización de su despacho para considerar temas y actividades de competencia del Viceministerio, me han generado desaliento y pérdida de la confianza necesaria para continuar mi labor como viceministra, a favor de mis hermanos indígenas y afroperuanos, por lo que presento mi renuncia irrevocable”, expresó.

En la resolución se le da las gracias por sus servicios prestados.

Mientras se designa al reemplazo de Nunta Guimaraes, se encarga a Janie Marile Gomez Guerrero, viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, el puesto de viceministra de Interculturalidad, según otra resolución ministerial.