Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, se pronunció ante la nueva denuncia fiscal que se ha presentado en contra de su patrocinada por presuntamente apoyar el proyecto de ley que busca beneficiar al partido político Perú Libre.

El fiscal de la Nación recepcionó en su despacho un informe que plantea denunciar constitucionalmente a la mandataria y al legislador.

De acuerdo a Cuarto Poder, la denuncia presentada contra la presidenta y que alcanza al congresista Waldemar Cerrón, está relacionada con la “influencia de la organización criminal Perú Libre en la promulgación de leyes, actuando como una especie de brazo legal ”, que afecta tanto al Congreso como al Ejecutivo.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía denunciaría a Boluarte y a Waldemar Cerrón por norma que beneficiaría a PL

Ante esto, el letrado señaló que se siente preocupado por algunas “incongruencias” en esta demanda.

“Hay la inviolabilidad en el razonamiento y en el voto por parte de los legisladores que trasunta también al presidente o presidenta de la República. No pueden ser perseguidos o procesados por autoridad, ni órgano jurisdiccional por el ejercicio de sus funciones o por situaciones vinculadas por obstrucciones legislativas, creaciones, o promulgación legislativa”, indicó en Canal N.

“Me preocupa la mínima reflexión académica por parte del fiscal a cargo de lavado de activos y ojalá que esto no trascienda al fiscal de la nación porque no se puede perseguir. No se puede procesar a nadie y principalmente a un legislador o una presidenta por la decisión que tome respecto a un proyecto de ley ”; sostuvo.

Cabe mencionar que el caso específico, involucra una cuenta mancomunada que supuestamente recibió depósitos menores a 15,200 soles, vinculada a la organización política Perú Libre.

Dina Boluarte y Waldemar Cerrón. Composición Gestión.

“Nos sentimos preocupados por este criterio que ha adoptado el fiscal del lavado de activos, porque en el caso no se investigaba a la presidenta por esto, sino porque presuntamente se abrió una cuenta mancomunada para recibir determinados depósitos que no superan los 15,200 soles entre toda la organización política de Perú libre”, sostuvo.

Ante esto, Portugal mencionó que presentó una carta al fiscal de la nación pidiendo el uso de la palabra para poder descargar la imputación y ejercer el derecho a la defensa.

“Lo que ha propuesto el fiscal de lavado de activos es absolutamente incongruente con lo que se está investigando a la presidenta”, dijo.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.