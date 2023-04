La Policía Nacional advirtió que los préstamos ‘gota a gota’ continúan sumando víctimas en el país, liderados en su mayoría por ciudadanos extranjeros, quienes buscan a pequeños comerciantes para engancharlos en deudas impagables que por lo general terminan en una extorsión.

“ Son tres las claves que me deben hacer sospechar de un caso de gota a gota: préstamo inmediato, sin garantes y sin mayor trámite que presentar tu DNI. A esto agregaría préstamo con 20%, 30%, 40% de intereses y pagarlo diariamente ”, indicó a TV Perú el general Óscar Arriola, jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Detalló que los prestamistas que lideran estas organizaciones criminales son por lo general de procedencia colombiana y venezolana.

“Tienen una publicidad impresionante. Tarjetas, afiches y aplicativos o apps que hoy en día son un canal rápido (para tomar contacto con sus víctimas). Buscan pequeños empresarios, comerciantes que están en los mercados, negocios, deportistas, etc.”

Comentó que con el paso del tiempo este delito se ha ido perfeccionando y ahora los criminales cuentan con aplicativos en los que se ofrecen créditos inmediatos, que tienen por objetivo que las personas no puedan pagarlos nunca.

“En el momento en que ya están casi culminando de pagar, entra la trama de que no has pagado el capital y solo han sido puros intereses, los cuales puedes refinanciar. En las app se depositan 1,000 a 2,000 soles de forma inconsulta y las personas terminan pagando 18 mil a 20 mil soles. Si no puedes pagar se inician las extorsiones y amenazas, con atentar contra tu vida, tu casa, quemar tu negocio”, alertó.

El general Arriola alentó a la ciudadanía a no caer en este tipo de delitos y a denunciarlos tempranamente, no solo cuando hay amenazas.

El Ministerio del Interior (Mininter) lanzó la campaña “El préstamo gota a gota es un delito”, con el objetivo de sensibilizar y advertir sobre el incremento de los peligrosos préstamos ‘gota a gota’, modalidad informal ejecutada por mafias criminales que usan la violencia y la extorsión contra quienes acceden a estos créditos y sus familias.

Con esta iniciativa se busca evitar que personas naturales, emprendedores, microempresarios, entre otros ciudadanos, caigan en manos de las mafias que ofrecen préstamos de dinero informalmente y con intereses diarios usureros e impagables. Además, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha intensificado los operativos para contrarrestar estas mafias y proteger a la ciudadanía.

En diversos operativos ejecutados en las últimas semanas se ha logrado la detención de 27 colombianos, 10 venezolanos y dos peruanos relacionados a este delito, así como la incautación de armas y motocicletas utilizadas para amedrentar a sus víctimas.

🔁¡Comparte esta información!🔎Las organizaciones criminales dedicadas al Gota a Gota han desarrollado distintos métodos de captación de víctimas. Es importante reconocerlos para evitar caer en sus garras. #QueNoTeAhogueElGotaAGota pic.twitter.com/VubLOqar9f — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) April 22, 2023

