La jueza del Quinto Juzgado Penal Unipersonal del Módulo de Sanción Penal para Delitos Asociados a la Violencia Familiar de la Corte de Arequipa, Crisley Herrera Claure, alertó que las personas que cometen el delito de parricidio podrían recibir entre 15 y 25 años de prisión efectiva.

“El delito de parricidio se encuentra contemplado en el artículo 107 del Código Penal, que señala que el que, sabiendo, mata a su ascendiente (padre o madre), descendiente natural o adoptivo (hijo) o a una persona con quien haya sostenido una relación conyugal o convivencial”, explicó.

Herrera Claure remarcó que la ley es indiferente a la forma de cómo se produce el asesinato o qué instrumentos utiliza para ello, porque es un delito de resultado.

“Este tipo de delitos implica un marco punitivo entre 15 años de pena privativa de la libertad como mínimo y respecto de las circunstancias agravantes importa una pena de hasta 25 años”, resaltó.

La magistrada indicó que en el segundo párrafo del artículo del 107 del Código Penal establece las agravantes de este tipo de delitos.

Por ejemplo, refirió, que se cometa un parricidio por ferocidad, implica que el agente actúa con el menosprecio por la vida humana. “También puede darse por codicia, lucro, placer, crueldad, alevosía o para ocultar otros delitos”, añadió.

“Este tipo de delito no tiene una clasificación, no es más grave matar al padre o al hijo, los engloba; el tipo penal no discrimina entre descendientes o ascendientes”, mencionó.

La jueza indicó que en el año 2023 tuvo el registro de 486 peruanos a nivel nacional que están cumpliendo pena por el delito de parricidio, siendo la mayoría hombres entre 25 y 40 años de edad.

Por último, según la Subgerencia de Estadística – Gerencia de Planificación del Poder Judicial registró 58 denuncias por parricidio en 2023, y 22 denuncias entre enero y mayo del 2024.