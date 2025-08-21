¿Por qué este 21 de agosto del 2025, PLAZA VEA cerrará todas sus tiendas?: ¿Hasta qué hora atenderá y qué medidas se debe tomar? (Foto: difusión)
Redacción Gestión
La cadena de supermercados informó que este jueves 21 de agosto del 2025 no atenderá con normalidad a nivel nacional, lo que generó desconcierto entre sus clientes habituales.

A través de un comunicado en sus redes sociales, anunció que todas sus tiendas del país cerrarán antes de lo habitual debido a la realización de un evento interno.

“El jueves 21 de agosto todas nuestras tiendas a nivel nacional cerrarán a las 8:30 p.m. por un evento interno. Le sugerimos planificar sus compras y recojo de pedidos online con anticipación”, señaló la empresa.

Normalmente, las tiendas de atienden hasta las 10 de la noche. Sin embargo, este jueves el horario se reducirá en una hora y media.

La cadena aclaró que se trata de una medida temporal y que mañana viernes 22 retomarán sus operaciones con normalidad en todos sus locales.

Los clientes que tenían previsto realizar compras o recoger pedidos online han sido exhortados a tomar sus previsiones para evitar inconvenientes.

