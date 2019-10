El plan “pico y placa” para vehículos de carga pesada dispondrá del uso de un carril exclusivo sin restricciones para estos camiones en la carretera Panamericana Sur. Este carril se habilitará a la izquierda de esta vía, en ambos sentidos, de lunes a sábado en el horario de 6 a.m. a 9 p.m., es decir que abarcará los horarios de aplicación del plan.

En tanto, la restricción de tránsito en los horarios del plan se mantendrán en los tres carriles de la derecha durante el turno de la mañana (6:30 a.m. - 10 a.m.), en el trayecto de la Av. Mateo Pumacahua hasta el intercambio vial Javier Prado.

Estas modificaciones a la ordenanza fueron anunciadas por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, como resultado del diálogo con representantes de la Sociedad Nacional de Industrias y de las asociaciones de transporte de carga.

“Estamos en el consenso de buscar el orden, todos (estamos) buscando soluciones para la comunidad, sin afectaciones. Hemos visto cosas que evidentemente teníamos que atender. Por ejemplo, cuando uno lleva un contenedor, el contenedor no lo podemos dejar a tres, cuatro o cinco cuadras de destino, eso tiene que llegar a su destino, porque si no, ¿cómo se transporta? Ese tipo de detalles no habían sido finamente medidos en la norma, ahora sí”, expresó el alcalde.

En este sentido, Muñoz indicó que los camiones con capacidad de hasta 18.5 toneladas continuarán transitando por las vías locales (lo que inicialmente estaba prohibido por la norma) hasta que se establezcan los puntos de carga y descarga en las vías arteriales o la red vial de carga más cercana, sin que se obstaculice el tránsito, para abastecer a las bodegas y otros comercios ubicados en dichas zonas.

“Hay un acuerdo donde se establece que la descarga tiene que ser al interior del predio, pero en aquellos lugares donde no hay un patio de maniobras o un lugar de descarga, tiene que haber un lugar debidamente habilitado con una resolución de la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) para que ese sitio sea lugar de la descarga. Se ha puesto también en el acuerdo que no se puede obstaculizar el tránsito”, precisó.

Asimismo, estos camiones podrán ingresar sin restricciones a las vías locales únicamente en las zonas industriales de la capital.

Tras concluir el periodo de prueba que se encuentra vigente, se aplicarán las papeletas desde el cuatro de noviembre, con multas de S/336 para quienes no respeten el plan vial, según informó la Municipalidad de Lima.

“Estamos haciendo algunos ajustes, tenemos también que tener una instrucción a la Policía, conseguir que la Policía tenga también la disponibilidad del caso, ellos han colaborado muchísimo. Vamos a tener una semana más de ajustes y sobre todo de puesta de la señalética. Es una semana de adecuación, pero el plan pico y placa va adelante”, agregó.

Por otro lado, señaló que la Municipalidad de Lima todavía evaluará la implementación del plan en la carretera Panamericana Norte y la Vía de Evitamiento.