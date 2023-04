Federico Agusti, representante de la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Refugiados), señaló que el Perú es el segundo país en el mundo que ha recibido la mayor cantidad de migrantes venezolanos, luego de Colombia.

“En los últimos 4 o 5 años, han ingresado al Perú cerca de un millón y medio de personas venezolanas [...] Perú ha sido el segundo país del mundo en recibir la mayor cantidad de venezolanos, después de Colombia. Entre Colombia y Perú está el 50% de todos los venezolanos que salieron”, indicó.

Frente a esta situación, la ACNUR indicó que se requieren “medidas extraordinarias por los países”. “Nuestra postura es que hay que tener caminos legales para trabajar en integración. Hay personas que salen que son muy buenas, otras no lo son; pero, la gran mayoría, son personas de bien que salen por necesidad, con la intención de buscar y reconstruir un nuevo futuro”, refirió.

En esa línea, Federico Agusti sugirió que las autoridades del Perú deben aprovechar el capital profesional de los migrantes e incorporarlo adecuadamente a la actividad laboral profesional.

“Según el INEI, en la encuesta nacional que se hizo a población venezolana, el 46% de los adultos mayores de edad tiene estudios universitarios o terciarios, no todos finalizados, algunos incompletos, pero cerca del 35% son con estudios universitarios o terciarios completos, un talento bien importante para aprovechar”, explicó.

“Lo que estamos buscando es que, primero, puedan revalidar sus títulos y, en ese marco, puedan ir a diferentes lugares donde se requieran esas capacidades”, agregó.

Asimismo, consideró que se debe implementar mecanismos de “documentación” de dichos ciudadanos extranjeros.

“Lo más razonable es documentarlos. Documentar no solo es integrar sino también seguridad: si documentas sabemos quiénes son, tenemos sus datos, sus huellas dactilares, sus antecedentes si los tuviesen. Si no documentamos a las personas, si no encontramos vías regulares para que ingresen, perdemos control, no sabemos quiénes están”, dijo.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí