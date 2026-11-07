La transferencia forma parte de los S/ 304 millones aprobados para el sector de protección social, presupuesto que también contempla recursos para comedores populares y ollas comunes. Foto: PCM
La transferencia forma parte de los S/ 304 millones aprobados para el sector de protección social, presupuesto que también contempla recursos para comedores populares y ollas comunes. Foto: PCM
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Redacción Gestión
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Así lo dio a conocer la PCM, como parte de los recursos destinados al sector de protección social en el marco del crédito suplementario de S/ 8,228 millones aprobado por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo.

Para financiar esta medida, el Gobierno incorporó S/ 304 millones adicionales al presupuesto de protección social. Estos recursos también permitirán garantizar el financiamiento de comedores populares y ollas comunes en distintas regiones del país.

“Detrás de este apoyo hay miles de adultos mayores que necesitan cubrir sus gastos diarios. Nuestro compromiso es que los recursos del Estado lleguen a quienes más los necesitan”, sostuvo el premier.

El apoyo extraordinario de S/ 350 forma parte de los S/ 304 millones destinados a protección social, que también financiarán comedores populares y ollas comunes. Foto: PCM.
El apoyo extraordinario de S/ 350 forma parte de los S/ 304 millones destinados a protección social, que también financiarán comedores populares y ollas comunes. Foto: PCM.

Asimismo, el Ejecutivo destinará S/ 201 millones a intervenciones del programa Llamkasun Perú, como parte de las medidas de atención social coordinadas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

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