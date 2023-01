Un grupo de manifestantes atacó hoy la vivienda del gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka Salazar, situada en el cruce de las avenidas Dos de Mayo con Lambayeque, en Puerto Maldonado. La autoridad exigió las acciones pertinentes en salvaguarda de su integridad como la de los miembros de su familia ante estas violentas acciones por parte de vándalos.

En declaraciones a Canal N, Otsuka contó que una turba enardecida de personas llegó hasta los exteriores de su vivienda y empezaron a lanzar piedras y otros objetos.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar y tuvieron que solicitar refuerzos para poner a buen recaudo al gobernador regional de Madre de Dios y controlar la situación.

“Acaban de atacar mi casa unas mil personas y el personal que custodiaba no tenían armas y entonces la turba empezó a lanzar piedras y hasta combustible para incendiar mi vivienda. Le digo al ministro del Interior y a los otros ministros cómo van a mandar a un soldado a la guerra si no le dan armas o sea que me maten a mi familia y a mi y ellos [vándalos] felices. Que ya solucionen este problema que no es mi problema, es a nivel nacional, no es regional”, denunció la autoridad regional.

“ Mi auto lo han destrozado. Mi brazo [ha sido herido]. Me cabeza ha sufrido un corte. Han querido incendiar mi casa. Qué quiere ministro [Interior] ¿que comience a matar gente?. Si no tenía arma para defenderme esto hubiera sido peor. ¿Acaso voy a dejar que muera mi familia?. Esto está fuera de control. Acá llamo a la presidenta que esto se pueda desbordar con pérdida de vidas ”, acotó Otsuka Salazar, quien durante el ataque hizo uso de su arma al contar que cuenta con permiso correspondiente.

Ostuka Salazar señaló que si el gobierno “no tiene la capacidad” para solucionar esta crisis “que dejen el poder”. “Les digo por última vez a los manifestantes que es la última vez que los perdono porque no es correcto. Que la PCM haga algo y que los ministros del Interior y de Defensa hagan algo”, indicó.

Quema de motos cerca del gobierno regional

Ayer, un grupo de manifestantes se enfrentó a policías durante las protestas que se llevan a cabo en la ciudad de Puerto Maldonado. Ellos llegaron hasta la sede del Gobierno Regional de Madre de Dios provistos de piedras y palos lo que provocó que los trabajadores salieran huyendo para salvaguardar su integridad.

Un video difundido por Canal N mostró cuando un grupo de vándalos quemó dos motocicletas estacionadas cerca del Gobierno Regional de Madre de Dios.