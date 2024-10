Dirigentes de varios gremios de transportistas confirmaron que no se sumarán al paro del jueves 10 de octubre y continuarán brindando sus servicios a los usuarios de Lima y Callao. Además, contarán con el respaldo de la Policía Nacional para asegurar la seguridad del público.

Así lo expresaron Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao; Víctor Marquina Mauri, asesor de la Confederación de Transporte Terrestre de Carga; y Marlon Milla, presidente del gremio Fuerza Camionera del Perú.

Los tres dirigentes señalaron que consideran prematura la convocatoria a un nuevo paro, ya que los acuerdos alcanzados con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras el paro del 26 de septiembre, aún se encuentran en fase de implementación.

“Eso no quiere decir que dejaremos de evaluar si no se cumplen. Lo estamos haciendo, la extorsión no se va a acabar de la noche a la mañana. Pero por el momento nos parece precipitada la medida. Si algunos gremios de transportistas quieren hacerlo, nosotros los vamos a respetar”, comentó Vargas a RPP.

Recordó que su organización fue una de las que convocó al paro del 26 de septiembre, cuya única demanda fue el derecho a la vida. “Estamos evaluando la situación y no queremos asumir responsabilidades. No pararemos ese día, ya que no somos los convocantes. No acataremos el paro”.

Transporte terrestre de carga

Por su parte, Milla, presidente del gremio Fuerza Camionera, también informó que el gremio al que representa tampoco acatará la medida, pero que no descarta la posibilidad de participar en un paro si no se resuelven los problemas de extorsión y sicariato y si las bases lo convocan.

Nuevo paro de transportistas para el 10 de octubre | Foto: Andina

“Nosotros también tenemos víctima. Existen dos empresarios que han fallecido asesinados en sus tráileres, lo que pasa es que no salimos en la prensa”, señaló.

Por otro lado, Marquina, dirigente de la Confederación de Transporte Terrestre de Carga, indicó que su organización agrupa a 26 gremios a nivel nacional, de los cuales 12 ya están formalizados.

“Estamos plenamente convencidos de que no se debe paralizar porque el trasporte de carga mueve la economía del país”, indicó.

