Como buen misionero y alguien muy cercano a los más vulnerables, es recordado el recién elegido papa Luis XIV por los religiosos y personas que compartieron con él en Perú y, específicamente, en Chiclayo, al norte del país y donde sirvió por muchos años.

El monseñor Enrique Cornejo, obispo auxiliar de Lima, indicó que Robert Prevost, antes de irse de Chiclayo, le pidió que continuase con el trabajo que dejaba, así como la justicia social, la pastoral, entre otros.

“Me pide que atienda la realidad de algunos asuntos, me pide que acompañe a Chiclayo, a no descuidar la pastoral social, la justicia social, los pobres. Me pide que tenga mucha paciencia, primero que observe, que vea la realidad. Yo traté de continuar ese gran legado. Una de las cosas que me dijo es que comparta con todos los sacerdotes. Tuve la gracia de compartir con los 90 y tantos sacerdotes que hay. Tuve la oportunidad de dialogar con ellos. Allá en Chiclayo está muy bien organizado todo. Cuando hay reuniones de sacerdotes, la mayoría va a los retiros. Es realmente una diócesis ejemplar”, indicó en el programa Cuentas Claras de Canal N.

“Para nosotros, sobre todo los consagrados, los seminaristas, los religiosos, los laicos comprometidos, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, es un gran ejemplo. Yo soy peruano, yo soy nacido en Piura y soy un peruano, pero me siento orgulloso de todos los misioneros. Y ahora que él, León XIV, tiene esta gran misión de ser el papa. Lógicamente él ha captado muchísimo del pueblo peruano. Nosotros también hemos captado muchísimo de su testimonio de vida y sabemos bien que para nosotros es un orgullo, una alegría”, añadió.

Nunca pensó que se iba a convertir en Papa

El monseñor precisó que nunca escucho algún comentario de Prevost sobre la posibilidad de convertirse en Papa.

“Yo no le escuché ningún comentario de ese tipo, pero yo creo que él es una persona tan humilde, tan sencilla, que él no esperaba grandes cargos. Simplemente él aceptaba la voluntad de Dios”, mencionó.

Asimismo, precisó que la última conversación que tuvieron fue en diciembre del año pasado, cuando acompañaba al recién nombrado cardenal Carlos Castillo.

“ La última conversación bonita que tuve con él fue en diciembre del 2024, hace cinco meses, antes de Navidad. Tuve la gracia de estar cuando recibieron los nuevos cardenales. Él ya era cardenal desde 2023. Fui a acompañar al cardenal Carlos Castillo y ahí aproveché para, una mañana, irlo a visitar. Tuvimos un diálogo muy bonito, siempre demostrándome ese gran amor a la iglesia”, puntualizó.