Ante la alerta de pandemia emitida el día de ayer por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante la peligrosa y rápida propagación del coronavirus, todos los países tienen la responsabilidad de preparar y ejecutar un plan de contingencia, sobre todo aquellos cuyos servicios de salud se consideran débiles. El Perú es uno de ellos.

A pesar de ello, el gobierno peruano ya preparó un plan de contingencia ante la OMS, pero aún falta que lo implemente.

“Ese plan de emergencias tiene algunos aspectos a reconocer. Primero, se debe ser capaz de identificar precozmente los casos de riesgo. Lo segundo, es que se pueda evitar la propagación o el contagio a partir del caso que se detecte. Tercero, es que se puedan tratar los casos que se presenten y eventualmente que exista un plan de comunicación de riesgo”, señala Abel Salinas, ex ministro de salud.

Según estos lineamientos, el Perú debería desplegar personal especializado en los puntos de entrada y salida al país, como aeropuertos, puertos marítimos y fronteras, para poder identificar posibles casos de riesgo.

Además, se debe contar con los equipos médicos necesarios para poder tratar a los infectados. "Ya tendríamos que tener preparados algunos hospitales perfectamente equipados para enfrentar los posibles casos que haya. Eso obviamente necesita presupuesto, ya que se necesita movilizar insumos, medicamentos, equipamiento y recursos humanos", agrega el galeno.

El ex ministro de salud, Óscar Ugarte, también hace hincapié en la necesidad de contar con centros médicos equipados para tratar las afecciones. “Para aquellos casos complicados, el sistema de salud tiene que tener una unidad de cuidados intensivos, servicios que puedan detectar a tiempo la enfermedad”.

Presupuesto

El tema presupuestal es un punto de quiebre en el plan de contingencia presentado por el gobierno peruano, ya que no se ha asignado ningún presupuesto para iniciar con la ejecución de medidas preventivas.

Si bien es cierto, el Ministerio de economía y finanzas (MEF) cuenta con un fondo de contingencia para enfrentar situaciones adversas.

"Ante alguna eventualidad lo que va a pasar es que el MEF utilice su propio fondo, pero en caso sea insuficiente, recurre a esta reserva con acuerdo del presidente. Siempre hay un fondo de contingencia, el cual está entre los S/ 4,000 y S/ 5,000 millones de soles", manifiesta Óscar Ugarte.

No obstante, este fondo solo utilizaría en caso se dé la declaratoria de estado de emergencia, como ha pasado antes cuando han ocurrido desastres naturales. Por ahora el Perú solo hace uso de sus recursos normales, por lo cual no cuenta con presupuesto disponible para ejecutar medidas de prevención ante una pandemia del coronavirus.

"Lo único que tenemos ahora es un marco teórico, pero todavía no se ejecuta nada, porque lo primero que se debe disponer es de presupuesto para hacer todas las movilizaciones que se debe hacer", recalca Salinas.

Entonces, existe una diferencia entre contar con un fondo de contingencia para cuando ya se está enfrentando la pandemia misma y otra es disponer de un presupuesto para implementar medidas preventivas.

"Por ejemplo, si necesitáramos hacer salas de aislamiento ya tendríamos que estar haciéndolas; si se requiriera preparar a personal humano (médicos, enfermeros o técnicos) para combatir estos casos, ya se debería estar haciendo; los equipos de protección ya se deberían estar adquiriendo. Entonces, no es suficiente decir que tenemos un fondo de contingencia de tantos millones de soles, pero que no podemos disponer de ellos. No se están utilizando en el momento y llegada las circunstancias de emergencia demoraríamos demasiado", señala Abel Salinas.

Ayuda internacional

Por lo general, en este tipo de situaciones, en donde un país se encuentra en emergencia por distintos motivos, la ayuda por parte de las organizaciones mundiales como la OMS u OPS es netamente técnica. En otras palabras, los países disponen de su propio presupuesto, pero tienen asistencia técnica.

“Principalmente lo que destinan son recursos humanos, envían personal técnico para asesorar a los ministerios de salud de cada país para encarar determinada situación. Incluso, stocks de medicamentos”, agrega Óscar Ugarte.