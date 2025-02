El expresidente ejecutivo de Osiptel, Rafael Muente, informó que fue impedido de ingresar a la sede del organismo regulador y asumir su cargo de titular, esto luego que se le notificara una resolución del Tribunal de Servir que declara nulo el procedimiento de sanción en su contra.

Mediante su cuenta de X (antes Twitter), Muente manifestó que el argumento que utilizaron en Osiptel para impedir que vuelva al cargo, fue que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aun no había comunicado a la institución sobre la resolución del Tribunal de Servir.

“Pongo en conocimiento público que aproximadamente a las 9 a.m., me apersoné a las oficinas de Osiptel a reasumir mis funciones como presidente ejecutivo. Ello no fue posible dado que tanto el señor Rodríguez como el señor Arequipeño (quienes han venido ocupando la presidencia y la gerencia general, respectivamente) me indicaron que la PCM no les ha comunicado la resolución del Tribunal de Servir que declara nula la sanción que ilegalmente se me impuso; pese a que la misma incluso se encuentra publicada en el portal Servir siendo de conocimiento público”, escribió en la red social.

“De tal forma, en la práctica me he visto impedido de reasumir funciones. Exijo que se dé inmediato cumplimiento a la resolución emitida, bajo responsabilidad”, añadió.

Como se sabe, apenas dos días antes, Muente informó que había sido notificado por una resolución de Servir que declara nulo el proceso disciplinario en su contra seguido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Ayer, 14 de febrero, hemos sido notificados, tanto la PCM como yo, de la Resolución del Tribunal de Servir, segunda y última instancia administrativa en el procedimiento disciplinario por el que la PCM me sancionó con un año de suspensión en mis funciones como presidente ejecutivo del Osiptel”, había comunicado Muente, también a través de la plataforma X.

“Por efecto de la sola notificación, estoy reasumiendo en la fecha mis funciones como presidente ejecutivo del Osiptel, quedando sin efecto la designación ilegal del (hasta ayer) presidente temporal de Osiptel, así como el indebido proceso iniciado para designarlo por concurso público”, añadió el pasado 15 de febrero.