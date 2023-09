En sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, la jefa encargada de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Katiuska Valencia, sustentó el presupuesto asignado para el año fiscal 2024. Demandó más de S/ 17,000.000 para la implementación de voto digital, la construcción de una sede propia y otras acciones.

Durante su intervención ante el grupo de trabajo legislativo, la funcionaria solicitó la ampliación del uso de los recursos directamente recaudados . En esa línea, pidió que se exceptúe a la ONPE para el uso de este recurso a fin de implementar todos los objetivos para el 2024.

“Entre el 2022 y 2023, la institución ha trabajado con casi un 89% menos de lo que usualmente una institución como la ONPE debería operar. En reiteradas oportunidades hemos expresado ante el Ministerio de Economía y Finanzas la preocupación sobre esta reducción, y lo que significa en la operación de actividades permanentes como la preparación para una futura elección”, señaló.

“Una institución que no puede hacer uso de sus recursos directamente recaudados sumado a que no le dan los recursos que solicita tiene que comenzar a trabajar en medidas urgentes, ya no importantes, y eso no ayuda a una correcta gestión de la administración pública. La afectación es significativa ya que la entidad tiene un déficit del S/ 18′000,000 millones, equivalente al 18% del presupuesto institucional ”, agregó.

En otro momento, destacó que la ONPE proyecta una ejecución del 99% del presupuesto al cierre de este año . “En un reporte del Ministerio de Economía y Finanzas, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones siempre se mantienen entre los primeros lugares de ejecución presupuestal”, mencionó.

Metas cumplidas del 2020 al 2023

Entre el cumplimiento de metas respecto al año fiscal 2020 al 2023, la vocera de la ONPE indicó que fueron 12 procesos electorales organizados con “éxito de manera limpia, transparente y con reducción de tiempos en el procesamiento de resultados”.

Asimismo citó que, de esta cifra, cuatro procesos electorales se realizaron con participación de peruanos en el exteriores en dos de ellos. También dijo que se organizaron tres elecciones internas de acuerdo con mandato expreso legal y seis comicios de calendario variable.

Valencia señaló que a la fecha ONPE han optimizado la ejecución de presupuesto a nivel descentralizado. “Llevamos un mejor control del gasto de todas las oficinas descentralizadas que se habilitan durante los procesos electorales”, dijo.

Asignación de créditos presupuestarios del 2020 al 2023 y lo programado al 2024

Valencia Segovia explicó que la asignación de créditos presupuestarios se basan en tres tipos:

Presupuesto electoral: Indicó que una elección llega a cubrir el ámbito nacional y supera el 80% del total. Para el año 2023 el presupuesto que fue designado para las elecciones municipales complementarias se constituyó solo en el 16% del presupuesto.

Indicó que una elección llega a cubrir el ámbito nacional y supera el 80% del total. Para el año 2023 el presupuesto que fue designado para las se constituyó solo en el 16% del presupuesto. Presupuesto de funcionamiento: Está destinado a cubrir actividades operativas de la entidad y para el 2024 se le asignó la ONPE un 5% más del 2023 , comentó la funcionaria.

Está destinado a cubrir actividades operativas de la entidad y , comentó la funcionaria. Presupuesto de Inversión: Se ha destinado financiar proyectos de infraestructura y tecnología para mejorar la calidad de los servicios. Sin embargo, no se han asignado recursos para el 2024, así como ocurrió en el 2023. “ Este es el segundo año que insistimos porque estamos solicitando la construcción de nuestro local [...] y no seguir utilizando el recurso en alquiler”, señaló Valencia. “La compra de este terreno es bastante significativa y también tuvo la fiscalización y auditoría de la Contraloría. Fue una compra con éxito y no tuvo observación. La segunda etapa es comenzar a pensar en el perfil de construcción y la institución pueda tener una edificación buena ”.

Perspectivas de metas para el 2024

La encargada de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Katiuska Valencia, detalló que entre las principales metas a cumplir por la institución para el próximo año figuran:

Organización de elecciones municipales complementarias : Para el 26 de mayo del 2024 con la finalidad de elegir alcaldes y regidores de los distritos de Pion (provincia de Chota) y Ninabamba (provincia de Santa Cruz), en la región de Cajamarca , para el periodo 2023-2026. No se tiene financiamiento para este proceso. “Es importante decir que la asignación de recursos para comenzar los trabajos y no se ponga en riesgo el proceso de elección” . El presupuesto que se necesita es de S/ 8′878,868 .

Para el con la finalidad de elegir alcaldes y regidores de los , para el periodo 2023-2026. No se tiene financiamiento para este proceso. . . Comenzar a trabajar la adecuación de las elecciones primarias para 2026 : La funcionaria de la ONPE indicó que la realización de este proceso exigirá un presupuesto “importante” para el diseño del escrutinio.

: La funcionaria de la indicó que la realización de este proceso exigirá un presupuesto “importante” para el diseño del escrutinio. Desarrollo del voto digital: Dirigido a los peruanos en el extranjero, para agentes de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas que prestan servicio durante el proceso electoral. “ Se espera realizar el desarrollo de este voto digital hacia el 2024 de tener los recursos que se están solicitando ”.

¿Qué demanda ONPE para el 2024 en presupuesto?

La funcionaria de la ONPE detalló:

ACCIÓN MONTO Organización de elecciones municipales complementarias 2024 S/ 8′678,868 (A la fecha el proceso va en la etapa de convocatoria de elecciones internas) Funcionamiento y operatividad de la ONPE S/ 17′394,191 (voto digital, inversiones del perfil del proyecto para la construcción del nuevo inmueble del ONPE, procesos administrativos sancionadores que se han producido a partir de este trabajo en la supervisión a candidatos, gastos de personal, laudos y beneficios sociales)

