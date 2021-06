Este domingo 6 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones 2021, donde los ciudadanos elegirán al nuevo presidente para el periodo 2021-2026 y que, además, será el sucesor del actual jefe de Estado, Francisco Sagasti, quien asumió el gobierno de transición desde el pasado 17 de noviembre del 2020.

MÁS INFORMACIÓN: sepa dónde le tocará votar en estas elecciones del próximo 6 de junio

Para la realización de esta jornada electoral la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al igual que en la primera vuelta del 11 de abril, ha elaborado un cronograma de horarios escalonados con la finalidad de evitar que se produzcan aglomeraciones. Es decir, habrá una hora de inicio y una hora de finalización de esta actividad.

El objetivo es que los locales de votación no se vean abarrotados de electores teniendo en cuenta que actualmente el país atraviesa por una segunda ola del coronavirus.

PROTOCOLOS POR EL COVID-19

Durante esta jornada todas las personas deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que han sido establecidos por las autoridades de salud, como son el correcto uso de las mascarillas (2), el uso de alcohol en gel o líquido para las manos y el protector facial.

Asimismo, es recomendable que lleven su lapicero y, de ser el caso, su propio huellero.

🔴 ¡Sigamos cuidándonos! 😷

Conoce los nuevos horarios de voto escalonado para acudir a votar este 6 de junio 🗳️

¡Comparte!#VotemosPerú pic.twitter.com/R3AvraDukd — ONPE (@ONPE_oficial) May 22, 2021

CUÁLES SON LOS HORARIOS

Como ya se ha indicado la ONPE ha elaborado un cronograma con horarios escalonados, como una forma de recomendación, para que las personas puedan acudir a votar de manera ordenada. Para ello, deberán asistir según su último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

De esta manera se acordó presentar el siguiente itinerario:

Las personas cuyo último dígito del DNI termine en 1 pueden acudir a su centro de votación de 7 a.m. a 8 a.m.; mientras que los que tengan como último dígito el 2 podrán hacerlo de 8 a.m. a 9 a.m.

Para ir a votar este 6 de junio, debes tener en cuenta 4 recomendaciones: verificar tu local de votación en https://t.co/iuD0BhgpXo llevar doble mascarilla, lapicero y acudir en el horario propuesto por la @ONPE_oficial #VotemosPerú pic.twitter.com/JOkdZKw0ld — Piero Corvetto (@pcorvetto) June 4, 2021

Seguidamente se recomienda que quienes tengan su documento con el número final 3 vayan a realizar su votación entre 9 a.m. a 10 a.m. Los que terminen en 4 su horario recomendado es de 10 a.m. a 11 a.m. A los electores que tengan el 5 como último dígito se les sugiere que vayan de 11 a.m. a 12 m.

Quienes tengan como último dígito el 6 en el DNI podrán asistir de 12 m. a 1 p.m.; y los DNI que terminen en el número 7 lo harán de 1 p.m. a 2 p.m.

Como un dato importante es que a los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y de riesgo han sido considerados dentro del rango de horario de 2 p.m. a 4 p.m.

Los ciudadanos con DNI que tenga el 8 como último dígito votarán de 4 p.m. a 5 p.m., y las personas con documento con el número 9 en la parte final puedan ir de 5 p.m. a 6 p.m. Finalmente, a los electores cuyo DNI termine en 0 se les recomienda sufragar de 6 p.m. a 7 p.m.