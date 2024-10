La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó a los integrantes del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) que las elecciones generales del próximo 17 de noviembre serán totalmente virtuales, razón por la cual, deben habilitarse como votantes, pagando sus deudas y actualizando sus correos electrónicos y números de teléfonos celulares para participar.

Dado que la actualización de estos datos es un requisito indispensable para poder votar, indicó que el plazo establecido por la Comisión Electoral Nacional (CEN) del Colegio de Ingenieros del Perú vencerá indefectiblemente el miércoles 6 de noviembre de 2024. Este plazo ha sido fijado por el CEN considerando que el padrón final de electores deberá ser entregado a la ONPE el 10 de noviembre del 2024.

Para la actualización de datos, el CIP ha habilitado el Módulo de Actualización de Datos (MAD), al que se accede a través del siguiente link: https://votoelectronicocip.cip.org.pe/

De esta manera, subrayó que es importante tener en claro que aquel ingeniero que no actualice sus datos no podrá votar, ya que la ONPE no podría enviarle las credenciales (PIN y contraseña) a un correo válido y actualizado, ni podría recibir el OTP (One Time Password) que enviaremos al celular del elector como medida de seguridad para tener la certeza de que quien intente acceder al módulo de votación, sea el elector registrado en el padrón.

La ONPE viene implementando el VENP desde 2009 en elecciones de universidades públicas, asociaciones, clubes, sindicatos y, en general, de instituciones públicas y privadas que solicitan el servicio de asistencia técnica. Su principal beneficio consiste en que el elector no tiene que trasladarse a un local de votación para sufragar, puesto que puede hacerlo desde cualquier lugar, contando con un dispositivo (smartphone, laptop, tablet o PC) con acceso a internet.

Además, se trata de un método amigable con el ambiente puesto que elimina el uso de papel para la elaboración y reproducción de cédulas de votación, actas electorales, listas de electores, cartel de candidatos y de resultados, entre otros.

El VENP efectúa el escrutinio de los votos con precisión, de forma segura (cifrada) y rápida y, además, está diseñado con múltiples capas de seguridad para proteger la integridad y confidencialidad del voto.

De esta manera, dado que la votación será totalmente virtual, en estas elecciones no se usarán las tradicionales ánforas, cabinas ni mesas de votación.

El rol de la ONPE

La asistencia técnica de la ONPE es la consejería especializada no vinculante que se proporciona a los comités electorales (la autoridad electoral) en el planeamiento y organización del proceso electoral y la ejecución de la jornada electoral. La ONPE no se constituye en autoridad cuando brinda asistencia técnica, razón por la cual, no tiene capacidad de resolver reclamos. Tampoco hace veeduría, supervisión, observación ni fiscalización electoral.

A la fecha, el proceso electoral se encuentra en la etapa de validación del padrón electoral, tras lo cual, los especialistas de la ONPE capacitarán a los integrantes de un centro de atención de llamadas y desarrollarán una reunión informativa a los personeros técnicos.

Módulo informativo

Para facilidad de los integrantes del Colegio de Ingenieros del Perú, la ONPE ha publicado en su sitio web un módulo informativo sobre la asistencia técnica que se brinda para estos comicios en los que se aplicará el Voto Electrónico No Presencial (VENP).

https://www.gob.pe/institucion/onpe/campa%C3%B1as/75153-asistencia-tecnica-para-las-elecciones-generales-colegio-de-ingenieros-del-peru