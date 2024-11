La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) admitió dos solicitudes de revocatoria para los alcaldes y regidores de los distritos de Boquerón, provincia de Padre Abad (Ucayali) y Huayana, provincia de Andahuaylas (Apurímac).

Incumplimiento de promesas electorales, incapacidad moral, mala administración del presupuesto municipal, pésima atención a la población, falta de capacidad de gestión y de interés con las necesidades del pueblo, entre otras, fueron algunos de los motivos por los cuales se pretende revocar a estos servidores públicos.

Pedido de revocatoria para el alcalde y regidores de Boquerón

La admisión de la solicitud de revocatoria por el alcalde de Boquerón fue oficializada a través de la Resolución n.° 000073-2024-SG/ONPE. Según el documento mencionado, algunos de los motivos por los cuales se pretende destituir al alcalde Alex Cabello Corne son: el incumplimiento de promesas electorales, incapacidad moral, mala administración del presupuesto municipal, pésima atención a la población, ausencia continua y exceso de cobros de arbitrios.

Asimismo, se pide la revocatoria de Wilder Aquino Orbezo, Sonia Elizabeth Mendoza Velásquez, Antonio Acricio Flores Infantes, Tabita Areli Guerrero Silva y Leidy Castre Aguirre por la falta de fiscalización al burgomaestre.

La solicitud de revocatoria fue presentada por la ciudadana Talia Eyme Esteban Solis el 11 de octubre de 2024. Además, la resolución precisa que la solicitud cumple con el número de adherentes requerido (25 % del número de electores).

Pedido de revocatoria para el alcalde y regidores de Huayana

La admisión de la solicitud de revocatoria por el alcalde de Huayana fue oficializada a través de la Resolución Jefatural n.° 000078-2024-SG/ONPE. Algunos de los motivos por los cuales se pretende revocar al alcalde Pedro Celestino Torre Ccoycca son: incumplimiento de promesas de campaña, la falta de capacidad de gestión y de interés con las necesidades del pueblo.

Asimismo, se pide la revocatoria para Fila Fortunita Quispe Urpe, Pelayo Calderón Coronado, Gladys Urpi Chipana, Rolando Urpe Pedraza y Ventura Calderón Mayhuire por no estar permanentemente en la Municipalidad, no estar administrándola, no fiscalizar y no dar cuenta a la comunidad, ser parte del alcalde, no emitir opinión y la indignación del pueblo con ellos. Además, esta solicitud fue presentada por el promotor Percy Oviedo Flores.

Por otro lado, la ONPE notificó ambas disposiciones a los promotores de las solicitudes de revocatoria y a las autoridades municipales implicadas en este proceso. Asimismo, recordó que el 21 de noviembre es la fecha límite para presentar solicitudes de revocatoria.