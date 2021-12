Ya está en Perú. El ministro de Salud, Hernando Cevallos, afirmó que la variante ómicron ya está en Perú dado que se ha detectado a cuatro pacientes con esta mutación del COVID los mismos que están estables, en permanente observación y en cuarentena para evitar que la enfermedad se disperse.

Se trata de un ciudadano que arribo procedente de Sudáfrica mientras que los otros tres estaban en el territorio nacional.

“Quiero recordar que la pandemia y que el riesgo todavía existe. Tengo que decirle algo al país, que si es serio, es que se han detectado ya cuatro casos de COVID de la variante ómicron. Uno de ellos es un viajero que llegó de Sudáfrica al Perú. Tras ello se han tomado todas las medidas respectivas de búsqueda de contactos. En este momento, tanto el Instituto Nacional de Salud como todas las dependencias del Minsa se están desplazando para ubicar a estas personas, para ver qué itinerario han seguido en las últimas semanas, si han concurrido a fiestas, a reuniones, seguir a las personas con las cuales puedan a ver estado relacionadas para establecer un cerco epidemiológico”, detalló.

En otro momento, añadió que hay dos personas que han estado en contacto con los casos con ómicron y han dado un positivo PCR a COVID-19.

“Se está iniciando el secuenciamiento para ver si esta positividad corresponde a delta, que es de lejos la más frecuente en el país, o también corresponde a esta variante ómicron. Esto está en pleno estudio, pero lo que ya está corroborado en el Perú es que tenemos cuatro casos de variante ómicron”, aseveró en conferencia de prensa.

En esa línea, instó a la ciudadanía a completar su inmunización contra el coronavirus. Asimismo, recordó que es obligatorio presentar el carné de vacunación que acredite las dos dosis para el ingreso a espacios cerrados.

Por otro lado, informó que esta tarde habrá una reunión de expertos del Minsa para evaluar las medidas que está tomando el Gobierno frente a la pandemia del COVID-19, así como el impacto del ómicron en nuestro país.

“Las normas hasta este momento se mantienen”, afirmó.

-Los primeros casos de ómicron-

El ministro dijo que los primeros casos de esta mutación del COVID se ha detectado en un antropólogo que viene de Sudáfrica también en niños y en una trabajadora de salud.

“Los casos han sido detectados en el (aeropuerto) Jorge Chávez y si vienen de los lugares tienen que llegar con la vacunación. Se le hace una prueba molecular y detectado se ha realizado un secuenciamiento”, afirmó en conferencia de prensa.

“Si no controlamos esto, nos puede llevar a un serio golpe sanitario y todavía tenemos millones de personas que no se han vacunado. No hay forma de reactivación económica si hay personas que no se están vacunando”, añadió el titular del Minsa.

Ante ello instó a la población -mayor de 18 años- a vacunarse para evitar casos graves de COVID que comprometan su vida.

“Estamos en el 74.1% de la vacunación y nos costó llegar al 70% y podemos llegar al 80%, pero hay una corriente antivacunas”, acotó.