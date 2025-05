La norma aprobada por el Congreso que modifica la distribución del Impuesto General a las Ventas (IGV), no generaría un riesgo de insolvencia en el país, según precisó el economista Elmer Cuba.

En el programa Cuentas Claras de Canal N, el especialista precisó que un escenario para que haya riesgo es cuando se siga una trayectoria que registre déficit fiscal.

“No hay para nada, no hay ningún vencimiento, nada. El mercado está tranquilo comprando bonos peruanos en todo el mundo. Si es que seguimos una trayectoria explosiva del déficit fiscal, que no estamos viendo eso, ahí sí hay que preocuparse, pero por ahora no hay un problema”, indicó.

El economista precisó que la solvencia peruana, en este momento, “no está en juego”.

“Lo que ve el mercado que compra bonos peruanos y las calificadoras de riesgo es lo más importante, el reto de deuda PBI, es decir, cuán solvente eres. Y la deuda peruana entre el PBI está en 33%, es una de las más bajas de todo el mundo emergente. Y no ha subido, incluso en los últimos tres años que no se ha cumplido la meta del déficit, se ha cumplido la meta de la deuda, que es la más importante (…) La solvencia peruana no está en juego ahora”, mencionó.

Asimismo, Elmer Cuba explicó como se reparte las ganancias generadas por el IGV al gobierno central y las municipalidades.

“Todos los años se recauda el IGV y se reparte en dos partes se van a un fondo, que se llama FONCOMÚN, y 16 partes de ese 18 se van al gobierno central, para el presupuesto público ¿Cómo se reparte? En función de la población. Municipios con más población reciben más que municipios con menos población. Y también con la pobreza, o sea, un municipio más pobre que otro recibe un poquito más. Es como el sueldo municipal”, detalló.

Finalmente, el economista indicó que, ante este panorama, se tendría que ayudar a las municipalidades ya que no tienen capacidad de gestión.

“Justamente por eso algo paradójico (..) Hay que ayudarlos a que gasten mejor, sobre todo, las más rurales y las más pequeñitas no tienen equipos técnicos para hacer buena inversión pública”, puntualizó.