El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que el toque de queda durante las celebraciones por Navidad y Año Nuevo será desde la 1:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. Explicó que esta medida puede puede tener modificaciones dependiendo del avance de la pandemia.

“Hay provincias que tienen un riesgo alto. Hay unas donde a partir de las 11 de la noche se produce el toque de queda y otras regiones que no tienen un riesgo alto pues pueden transitar desde las 2:00 am y 4:00 am. Para las fiestas puede haber algunas restricciones especiales que pueden irse modificando en relación a como marche la pandemia. Hasta ahora, y esto es una primicia, porque todavía no sale en El Peruano, pero la restricción por ahora va a ser hasta la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana ”, señaló para Exitosa.

El ministro señaló -además- que desde el 10 de diciembre incluso los chóferes y cobradores de transporte público deberán laborar con sus dos dosis de vacunación, por lo cual se les exigirá el carnet de vacunación, al igual que todos los mayores de 18 años para ingresar a espacios cerrados de entidades públicas y privadas.

Lo mismo para viajes interprovinciales y aéreos. “O presentan una prueba molecular con no más de 72 horas de vigencia o su carnet de vacunación. También se van a cerrar las fronteras”. Estas restricciones -precisó- estarán vigentes hasta el 2 de enero de 2022.

Igualmente mencionó que se está trabajando medidas específicas con los gobernadores y alcaldes locales para la apertura de las playas con miras a la campaña verano 2022.

“(¿La economía no puede parar, cómo se va a manejar?) Estamos tratando que las medidas que implementemos no afecten de manera directa a la economía, pero también está claro que si la pandemia se nos viene con todo y una tercera ola viene con el ómicron, la economía va ser golpeada de una manera despiadada. Estamos tomando medidas que si la ciudadanía lo toma de manera responsable, no debería afectar la economía y más bien nos debería traer es el aceleramiento del retorno a la normalidad. Una de ellas es la vacunación, para socializar de manera más tranquila sobre todo en espacios cerrados”, subrayó.

