La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que suspendió las actividades de festejo por la celebración del Aniversario de Lima, que se iban a desarrollar el próximo miércoles 18 de enero, debido a las muertes reportadas al interior del país en medio de las protestas.

“El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que los festejos por el Aniversario de Lima serán suspendidos por los actos violentos que se vienen dando al interior del país con resultados fatales, entre pobladores y policías”, señaló la comuna metropolitana.

De acuerdo con el municipio de Lima la emblemática serenata a la medianoche y el desfile serán cancelados. Los únicos actos a realizarse la próxima semana serán la Misa Tedeum y la Sesión Solemne de aniversario por los 488 años de fundación de la capital.

“He consultado con los regidores más cercanos en Lima, y hemos decidido que no podemos el 18 (de enero) celebrar nada. No puedo celebrar si tengo dos policías que salen al cuidado de la población de Juliaca, y uno termina golpeado y al otro no lo dejan salir y lo queman vivo, con que cara; yo no voy a celebrar nada”, afirmó el burgomaestre.

Muertes en protestas

Como se recuerda, durante los últimos días se registraron 18 fallecidos en las movilizaciones en Puno en contra del Gobierno, las cuales se reanudaron el pasado 4 de enero.

De acuerdo a información oficial de la Defensoría de Pueblo, han muerto 47 personas en total desde que iniciaron las protestas en diciembre pasado, producto de la destitución de Castillo Terrones.