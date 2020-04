Tampoco reciben información certera. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, denunció que el Gobierno de Vizcarra no provee de información certera sobre los focos de mayor concentración del virus a los alcaldes de distritales, lo que dificulta la toma decisiones a nivel local en pleno apogeo del Covid-19.

“Recién el día 36 de la declaratoria de emergencia el premier nos invitó a una conversación vía zoom a los alcaldes provinciales para hacer algunas coordinaciones y esto fue después de la insistencia de que el elemento territorial es fundamental dado que ahí se muestra el virus y se puede atacar con desinfección y mayor toma de muestras. Es muy penoso estar pidiendo o mendigando información de dónde de están dando los focos de mayor concentración del viru s ”, denunció Jorge Muñoz.

Agregó que se ha pedido constantemente información del Ministerio de Salud, y se ha recibido información contradictoria.

“A veces no hemos recibido información, es como pilotear un avión sin un plan de vuelo. Quisiera pensar que no hay un retaseo, pero si he pedido ver que la información sea contradictoria. Tiene que a ver una mayor participación de los gobierno locales”, anotó.

A reglón seguido, dijo que los gobiernos locales desean ser ‘ayuda’. “Ha habido complacencia y aletargamiento. Estamos en la etapa en la que el virus esta en su expansión máxima. Se necesita manejo de información y transparencia”, subrayó.