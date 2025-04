Pedro Higinio, de Motomaniacs, comentó que distintos gremios de motociclistas de Lima y Callao han convocado a una movilización para protestar por las recientes medidas del Gobierno que restringen el uso de estos vehículos, como la prohibición del tránsito de dos personas en zonas donde rige el estado de emergencia y el registro obligatorio para repartidores de delivery.

Así, indicó en RPP que la medida se ha programado para este jueves, 24 de abril, a partir de las 7:00 p.m. en el Campo de Marte, distrito de Jesús María.

En esa línea, invocó a los asistentes a mantener el orden para que esta movilización se realice de manera pacífica.

“Hay mucha gente que quiere hacer una aparición nacional. Ahorita queremos empezar con el tema de Lima porque este tema se enfoca en Lima. Claro, si esto sigue de una manera irracional, va a tener que ser en todo el Perú”, comentó.Para Higinio la restricción de la circulación de motocicletas a solo un conductor entre las 6 p.m. y las 6 a.m. es una norma que no tiene “ni pies, ni cabeza”, al no tomar en cuenta que cientos de personas usan estas unidades para trasladarse o regresar de sus centros de estudios o labores.