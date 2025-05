Desde el pasado 22 de mayo, la Policía de Tránsito comenzó a sancionar a motociclistas que cubran la placa visible en sus chalecos con mochilas o cajas de delivery, informó Manuel Vidarte, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional.

Ese mismo día entró en vigor la normativa que obliga a portar chalecos retroreflectivos y cascos con estándares de seguridad contra impactos, en los distritos de Lima Metropolitana y Callao actualmente bajo estado de emergencia.

La Resolución Directoral N.° 008-2025-MTC/18 señala que se sancionará a los motociclistas por llevar casco sin las especificaciones correctas o no llevar casco, no llevar chalecos con la placa impresa del vehículo en la espalda y usar chaleco que no respete la norma o no permita una adecuada visibilidad del número de placa.

Con respecto a la visibilidad de la placa en los chalecos, los conductores que no permitan su correcta visibilidad serán sancionados con una multa de S/ 428 y se les quitará 20 puntos en el récord del conductor, así como la retención del vehículo.

De acuerdo a ello, Vidarte señaló que al conductor que se le vea con una mochila o caja de delivery cubriendo la placa del chaleco será intervenido y sancionado conforme a la norma.

“Claro, es una manera que la Policía Nacional del Perú pueda identificar un objetivo cuando, por ejemplo, las características del chaleco que lleva la placa de rodaje en la parte posterior del chaleco con la placa de rodaje que lleva la moto, quizás no son concordantes. Entonces, da motivo para que sea una intervención inmediata”, declaró para Canal N.

Agregó, además, que se “aplicaría lo que es la sanción G.69, que es impedir la visibilidad de la placa de rodaje en el chaleco”.

Asimismo, recomendó que la mochila sea llevada en la parte delantera o de alguna manera que no obstaculice la identificación. En el caso de los delivery, indicó que deberán tener una cajuela fija en la moto y enfatizó que está prohibido que lleven a una persona adicional.

Detalló que, pese a que la norma rige desde el 22 de mayo, los delivery tendrán 30 días para implementar los cascos y chalecos con las especificaciones adecuadas.

¿Qué cascos están permitidos?

El coronel Vidarte detalló los tipos de cascos que serán permitidos y qué características deberán cumplir para no infringir la norma. Aquí te lo contamos:

Casco integral: Es una sola pieza que solo se levanta la visera.

Casco cross: Cuenta con una visera que cubre el rostro y una barra fija en la mandíbula. Puede contar o no con visor.

Casco modular: Cubre el mentón y es abatible, lo que permite levantar o bajar la parte de la mandíbula.

Casco abierto: Llamado también “piloto” o tipo jeck. No tiene protección en el mentón, pero puede incluir una visera.

En todos estos cascos, la visera obligatoriamente tiene que ser transparente, lo que permitirá una mayor facilidad en la identificación.

Distritos declarados en estado de emergencia

Estos son los distritos declarados en estado de emergencia donde la Policía podrá aplicar las sanciones a los conductores que no acaten la norma: Carabayllo, Ate, SJL, Puente Piedra, San Martín de Porres, Comas, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Respecto al Callao, estos son los distritos: Mi Perú, Ventanilla, Callao Cercado, Carmen de la Legua, Bellavista, La Perla y La Punta.

En los distritos restantes, los conductores tendrán 30 días para formalizarse de acuerdo a la norma y así evitar una multa y la retención de su vehículo. Cabe indicar, que en este lapso de tiempo, se realizará una campaña informativa a los conductores para que implementen los requisitos que exige la norma. Por lo cual, no se aplicará ninguna sanción en estos distritos.