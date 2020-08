El viceministro de Salud del Minsa, Luis Suárez, dio a conocer los tres criterios básicos que se tomaron para la ampliación de la cuarentena focalizada a fin de reducir los efectos de lo nuevo coronavirus (COVID-19) en el país.

A través de una conferencia de prensa realizada ayer, el especialista sostuvo que se tomaron los criterios de los casos asintomáticos, hospitalización y muertos que tomó el centro de epidemiología y control de enfermedades para definir la cuarentena focalizada.

“Uno de ellos son los casos sintomáticos incidentes, son enfermos detectados, es decir que decir que tienen síntomas y llegan a un servicio de salud y se les realiza un monitoreo permanente, esto sucede en cada región. El siguiente son los hospitalizados, en qué zonas hay mayor hospitalización, en algunas regiones como Tumbes, Loreto, San Martín hay una disfunción, hay otras como Tacna, Junín Moquegua, donde es bastante alta”, detalló.

“El tercer criterio Son los fallecidos, estamos considerado tanto los casos sospechosos y como los confirmados, es decir todos están registrado en Sinadef. El médico certifica el fallecimiento, coloca el diagnostico de COVID-19, independiente si tiene o no prueba de laboratorio. En Puno todavía la curva va hacia arriba las defunciones, igual que Tacna, Moquegua, Apurímac y gran parte de Ica”, comentó.

Detalló que en base a estos registros se tomó la decisión para que continúe la cuarentena focalizada en algunas regiones del país. Señaló que debe mantener las medidas necesarias para evitar cualquier contagio por COVID-19.

“No se puede realizar reuniones, no salir de casa si no es necesario, prohibición de reuniones fuera de lugar y dentro de lugar, no recibir visitas. Todavía existe un alto riesgo en el país, la pandemia todavía está en actividad. Si bien es cierta ha bajado mucho en varias partes del país, sin embargo, aún existe riesgo”, concluyó.

El Ejecutivo decretó el último viernes la ampliación del Estado de Emergencia Nacional y de la cuarentena focalizada con finalidad de contener el aumento de los contagios de COVID-19 en país. La cuarentena estricta se mantiene en las regiones Cusco, Moquegua, Puno y Tacna; así como también en 46 provincias de otros 14 departamentos.