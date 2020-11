El viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio, aclaró que la segunda jornada vacunación del fin de semana será contra otras enfermedades, no solo difteria. En conferencia de prensa precisó que la campaña está dirigida a menores de edad y adultos mayores.

Además, pidió tranquilidad a la población y evitar aglomeraciones en la jornada de vacunación prevista para este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, a fin de que dichos espacios no se conviertan en zonas de riesgo de un posible contagio del coronavirus.

“No confundamos la jornada de vacunación que es sábado y domingo para el cierre de brechas para vacunar a niños menores de 5 años y para adultos mayores. Lo que se ha hecho en La Victoria ayer y hoy es una intervención focalizada para contener los casos que se han podido presentar en la zona. Vuelvo a repetir no es una jornada contra la difteria”, aclaró Suárez Ognio.

“La jornada de vacunación está dirigida a niños menores de cinco años que no tuvieran sus esquemas de vacunación completos, están dirigidas para los para adultos mayores de 60 años contra neumococo e influenza [...] y para las niñas y adolescentes para el virus papiloma humano, vacuna que previene el cáncer de cuello uterino”, dijo.

El funcionario del Minsa insistió en aclarar que la campaña de vacunación de este fin de semana apunta a inmunizar contra varias enfermedades: “No es una jornada específica para vacunar contra la difteria. El problema de la difteria es focalizado y se están tomando las medidas de contención, no se ha reportado nuevos casos”.

Asimismo, Luis Suárez informó que el país cuenta con cerca de 2 millones de dosis de reserva de vacunas contra la difteria y aclaró que la inmunización contra esta enfermedad es focalizada.

“Pido a la población que tengan calma que no se alarmen que estamos las medidas. Tenemos vacunas de reserva para difteria. Tenemos cerca de 2 millones de dosis en reserva y más de millón y medio distribuida en el país, sin embargo, tenemos que usarla racionalmente”, agregó.

“Ya está en proceso los pedidos de vacunación que corresponden para el próximo año. Vamos a tener la vacuna necesaria, pero tenemos que usarla de manera técnica y racionalmente para proteger al país”, sentenció.

Sin DNI podrán acceder a vacunas

Asimismo, el viceministro de Salud sostuvo que la ausencia del Documento Nacional de Identidad (DNI) u otro documento de identificación -en caso de ciudadanos extranjeros- no será un motivo para que los menores o adultos mayores no puedan ser inmunizados este fin de semana durante la segunda jornada Nacional de Vacunación contra la difteria - mal que ha dejado dos fallecidos hasta el momento-, y contra otras enfermedades.

“La ausencia del documento no debe ser una limitación para la vacuna incluso extranjeros que tengan documentos temporal o transitorio. Si tenemos el documento no lo olvide, pero en caso no será un impedimento para no obtener la vacuna”, remarcó en conferencia de prensa.

A su turno, Aldo Lucchetti, explicó que las enfermeras analizarán en calendario del niño y serán ellas las que indicarán a los padres que vacunas requieren los menores.

“Uno si tienes el documento puede acercarse. En caso de personas extranjeras también podrían acercarse a vacunar a sus niños y niñas. Lo que se quiere saber si su niño está protegido o no. Ella [enfermera] va a analizar el calendario de vacunas y le va a decir que vacunas requiere o le informa sobre una recalendarización”, indicó.

