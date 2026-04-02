Ministerio de la Mujer. (Foto: MIMP)
Ministerio de la Mujer. (Foto: MIMP)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona Valer, aceptó la renuncia formulada por Ana Rodríguez Yañez y nombró a Elba Marcela Espinoza Ríos en el cargo de viceministra de la Mujer.

El nombramiento fue oficializado este jueves 2 de abril a través de la publicado en el boletín Normas Legales del Diario El Peruano y refrendada por el presidente José María Balcázar y la ministra Pariona.

LEA TAMBIÉN: MIMP designa a Rut Elizabeth Huaman Coronel como viceministra de Poblaciones Vulnerables

Espinoza Rios se desempeñaba como directora Ejecutiva del Programa Nacional de Servicios Especializados para personas adultas mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desde agosto el año 2025.

En otra resolución suprema, se acepta la renuncia de Ana Sofía Rodríguez Yañez como viceministra de la Mujer, cargo que había asumido desde febrero del 2025, y se le da las gracias por los servicios prestados.

TE PUEDE INTERESAR

MIMP designa a Rut Elizabeth Huaman Coronel como viceministra de Poblaciones Vulnerables
MIMP designa a Ana Sofía Rodríguez Yáñez como nueva viceministra de la Mujer
MIMP designa a Carlos Vilela Del Carpio como nuevo viceministro de Poblaciones Vulnerables
Montellanos respalda fusión del MIMP: “Las políticas y sus servicios se van a fortalecer”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.