La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona Valer, aceptó la renuncia formulada por Ana Rodríguez Yañez y nombró a Elba Marcela Espinoza Ríos en el cargo de viceministra de la Mujer.

El nombramiento fue oficializado este jueves 2 de abril a través de la resolución suprema Nº 004-2026-MIMP publicado en el boletín Normas Legales del Diario El Peruano y refrendada por el presidente José María Balcázar y la ministra Pariona.

LEA TAMBIÉN: MIMP designa a Rut Elizabeth Huaman Coronel como viceministra de Poblaciones Vulnerables

Espinoza Rios se desempeñaba como directora Ejecutiva del Programa Nacional de Servicios Especializados para personas adultas mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desde agosto el año 2025.

En otra resolución suprema, se acepta la renuncia de Ana Sofía Rodríguez Yañez como viceministra de la Mujer, cargo que había asumido desde febrero del 2025, y se le da las gracias por los servicios prestados.