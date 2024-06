El Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció la aprobación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la expansión de la unidad minera Cerro Verde, ubicada en Arequipa, por más de US$ 600 millones; y la aprobación de la modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tantahuatay, ubicado en Cajamarca, por más de US$ 1,500 millones.

Desde la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín, en donde participó en la novena sesión extraordinaria descentralizada de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, el ministro Rómulo Mucho también anunció la próxima aprobación del proyecto minero aurífero Pucamarca, ubicado en Tacna.

“La minería genera miles de empleos y recaudación para el Estado, a través de impuestos y regalías; la minería genera comercio, desarrollo económico, y los recursos que empleamos para obras de electrificación rural, de saneamiento, hospitales, entre otros”, expresó.

LEA TAMBIÉN: Gobierno solo recibiría la mitad de facultades legislativas solicitadas en temas económicos

Proyectos de energía

Rómulo Mucho resaltó que el Gobierno impulsa la transición energética hacia fuentes más limpias, a través de la promoción de proyectos de generación eléctrica con energías renovables, como la solar o eólica.

En esa línea, informó que su cartera impulsa obras de electrificación rural en todo el país, a través de la Dirección General de Electrificación Rural (DGER), como los proyectos de construcción de la subestación Picota en el tramo LT 138 kV Bellavista-Picota y la Ampliación de potencia de la subestación de transmisión de Moyobamba, por más de S/ 65 millones.