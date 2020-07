Martín Benavides, ministro de Educación, aseguró que todavía no se ha definido una fecha para el regreso a las clases presenciales. En ese sentido, dijo que la estrategia educativa ‘Aprendo en Casa’ que se transmite por la televisión ha tenido una cobertura de 96% de la educación pública, no obstante aun quedan entre 4,000 a 10,000 alumnos a las que la educación no llega, la mayoría ubicada en zonas rurales.

Ante lo cual, explicó que aún no se ha implementado la modalidad presencial en regiones rurales en las que el COVID-19 no tiene presencia sustancial debido a que se está en plenas ‘deliberaciones’ sobre todo con los docentes, en la que persiste el temor al contagio.

“Hasta ahora no se implementa modalidad presencial en regiones donde no hay una presencia importante del virus. Un 30% de padres a nivel nacional -a través de las encuestas realizadas por el Minedu- afirmaron que estarían dispuesto a regresar en junio y 70% de zonas rurales, pero como hemos querido que el proceso sea conducido por la comunidad educativa en sus conjunto: por el lado de los padres hay es predisposición pero por el lado de los profesores les preocupa la salud. En instancias regionales estamos con 4 o 5 regiones en plena deliberaciones”, dijo en entrevista con Rosa María Palacios.

Ante ello consideró que entre un 4% a 5% de los estudiantes de la educación pública estarían en una situación de pérdida, “aunque todavía no se ha decidido qué hacer”.

“Podría ampliarse el año escolar en zonas donde no llega el programa Aprende en Casa o en dos turnos. No se ha llegado definición”.

