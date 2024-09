Ante el aumento de amenazas y ataques extorsivos a buses de transporte público, el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, consideró que esta situación “está totalmente colapsada”.

Indicó que, en el transporte provincial no se han reportado casos, pero si en el transporte urbano y destacó que debe haber confianza entre las autoridades competentes para dar una solución a este problema.

“Hay un tema fundamental que se ha perdido. Para que haya una alianza entre el administrado, el usuario y el empresario tiene que haber una palabra básica: confianza. Si no hay esa confianza, no va a haber esa unión que está pidiendo la Policía y el Estado. Cuando tú ves que denuncias y te amenazan; denuncias y sigue la amenaza; sigues denunciando y te meten una granada, entonces dices: ‘¿de qué me sirve?’”, dijo en RPP.

En esa línea, se mostró a favor del pedido de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para convocar a un Consejo de Estado a fin de elaborar una estrategia para poner fin a las extorsiones a las empresas de transporte urbano.

“El Consejo de Estado se ha reunido desde el año 2004 de manera un poco informal, pero en la pandemia logró la mayor cantidad de sesiones. Esto es tan igual o peor que una pandemia”, indicó.

Asimismo, manifestó que hasta el momento no han tenido comunicación con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

LEA TAMBIÉN: Nuevo canciller asegura que no hay cambio en posición del Perú frente a Venezuela

“Con el ministro Santiváñez no se ha tenido la suerte de conversar, por eso yo considero que lo que la ATU está solicitando es como una pandemia, porque acá tiene que estar la Fiscalía, el ministro del Interior, tienen que estar las políticas de Estado que maneja la presidenta hacia todo el ciudadano”, agregó.

Martín Ojeda indicó que además del cobro de cupos se ha identificado otra modalidad de extorsión: el falso chalequeo.

“El falso chalequeo es el que se le brinda a las actividades ilegales e informales, en este caso al transporte. Y le dicen que nadie los va a tocar a pesar de que no tengan tarjeta de circulación”, explicó.